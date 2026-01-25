Giá vàng tuần qua 19-25/1: Liên tục lập đỉnh mới, tăng gần 10 triệu đồng/lượng

Tuần qua (từ 19/1 đến 25/1), thị trường vàng trong nước chứng kiến đợt tăng mạnh hiếm thấy, khi cả vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt bứt phá, liên tục thiết lập những mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần ngày 19/1, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, SJC và DOJI đã tăng thêm khoảng 2,2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, đưa giá mua – bán lên vùng 163 – 165 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng 1 tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng được điều chỉnh lên mặt bằng cao. Trong đó, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 160 – 163 triệu đồng/lượng. SJC đưa giá vàng nhẫn lên 159,7 – 162,2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 161,5 – 164,5 triệu đồng/lượng.

Đà tăng tiếp tục được đẩy mạnh trong phiên giao dịch ngày 21/1, khi giá vàng tại hầu hết các thương hiệu vọt lên 167,7 – 170,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng tăng theo. Tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 167,7 – 170,7 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, trong phiên chiều cùng ngày, thị trường ghi nhận nhịp điều chỉnh kỹ thuật, khi giá vàng nhẫn, vàng miếng tại hầu hết các thương hiệu giảm khoảng 700.000 đồng/lượng.

Sang ngày 22/1, đà điều chỉnh tiếp diễn mạnh hơn, với mức giảm lên tới gần 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lùi về 166 - 169 triệu đồng/lượng; PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng; còn SJC ghi nhận mức 165,4 – 167,9 triệu đồng/lượng. Đối với vàng miếng, các doanh nghiệp lớn đồng loạt điều chỉnh giá về vùng 166,7 – 168,7 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, nhịp điều chỉnh chỉ mang tính ngắn hạn. Từ ngày 23/1, giá vàng trong nước nhanh chóng đảo chiều tăng mạnh trở lại. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 170,3 – 173,3 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch quanh 168,9 – 171,9 triệu đồng/lượng; SJC ở mức 169,3 – 171,8 triệu đồng/lượng; còn DOJI ghi nhận 168,8 – 171,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn cũng tăng mạnh, phổ biến quanh 171,3 – 173,3 triệu đồng/lượng.

Đến ngày 24/1, thị trường tiếp tục chứng kiến một đợt bứt phá mới, khi giá vàng miếng và vàng nhẫn bán ra tăng lên tới 174,3 triệu đồng/lượng, còn giá mua vào 172,3 triệu đồng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 170,5 – 173,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết giá ở mức 171,3 – 174,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ giữ mức giá 168,9 – 171,9 triệu đồng/lượng.

Tính chung cả tuần, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tăng khoảng 9,3 triệu đồng/lượng.﻿

Vàng thế giới giữ xu hướng tăng mạnh

Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng ghi nhận tuần giao dịch đầy biến động theo xu hướng tăng. Trong phiên sáng ngày 19/1/2026 (đầu tuần), giá vàng giao ngay được ghi nhận quanh 4.594 USD/ounce theo giờ châu Á và bật tăng nhanh lên gần 4.677 USD/ounce chỉ sau hơn 20 phút mở cửa, cho thấy lực mua mạnh xuất hiện ngay từ đầu tuần.

Đến ngày 21/1, giá vàng thế giới vượt mốc tâm lý 4.800 USD/ounce, thậm chí chạm gần vùng 4.887 – 4.888 USD/ounce, thiết lập các mức đỉnh mới trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng và nhà đầu tư theo dõi sát các tín hiệu về lạm phát cũng như chính sách tiền tệ của Mỹ. Dù có thời điểm giá vàng điều chỉnh mạnh và rơi xuống dưới mốc 4.800 USD/ounce, nhưng lực mua nhanh chóng quay trở lại, giúp giá phục hồi.

Kết thúc tuần, vàng thế giới tiếp tục duy trì ở vùng giá rất cao, giao dịch quanh 4.980 USD/ounce. Diễn biến này cho thấy các nhịp điều chỉnh chủ yếu mang tính kỹ thuật, trong khi mặt bằng giá mới của vàng đang được thiết lập ở mức cao hơn rõ rệt so với giai đoạn trước.