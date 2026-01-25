Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ nhân viên ngân hàng rút ruột thẻ tín dụng của 39 khách hàng

25-01-2026 - 08:28 AM | Smart Money

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trương Thị Hoài đã chiếm đoạt tiền của 39 bị hại, với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng

Ngày 24-1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Hoài (SN 1995, thường trú khu 2, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh; hiện ở thôn Tân Lập, xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Nữ nhân viên ngân hàng rút ruột thẻ tín dụng của 39 khách hàng- Ảnh 1.

Trương Thị Hoài tại cơ quan công an

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an xã Đông Thái Ninh phát hiện Trương Thị Hoài, là nhân viên ngân hàng, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của khách hàng thông qua thẻ tín dụng.

Thủ đoạn đối tượng sử dụng là lợi dụng việc được giao quản lý thẻ tín dụng, am hiểu quy trình mở và sử dụng thẻ, Hoài đã truy cập dữ liệu thẻ trên hệ thống ngân hàng, sau đó liên hệ với các đại lý, hộ kinh doanh có lắp đặt máy POS tại nhiều tỉnh, thành phố để thực hiện giao dịch rút tiền từ tài khoản tín dụng của khách hàng. Số tiền chiếm đoạt từ mỗi thẻ dao động từ 20 đến dưới 60 triệu đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trương Thị Hoài đã chiếm đoạt tiền của 39 bị hại, với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Tr. Đức

Người lao động

