Cận Tết Nguyên đán, người dùng tài khoản ngân hàng cần cảnh giác trước khi thực hiện những giao dịch sau

Thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần cũng là lúc nhu cầu giao dịch tài chính của người dân tăng mạnh. Lợi dụng tâm lý bận rộn, chủ quan và nhu cầu chi tiêu cao dịp cuối năm, các đối tượng tội phạm lừa đảo trực tuyến liên tục tung ra nhiều chiêu thức mới với mức độ ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho khách hàng.

Nhằm nâng cao cảnh giác và đảm bảo an toàn cho tài khoản thanh toán, thẻ và các giao dịch của khách hàng, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) vừa phát đi cảnh báo về loạt hình thức lừa đảo đang diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây, khách hàng cần cảnh giác trước khi thực hiện các giao dịch.

Theo VIB, một trong những thủ đoạn phổ biến là giả mạo nhân viên ngân hàng để tiếp cận khách hàng. Các đối tượng thường gọi điện, nhắn tin hoặc liên hệ qua mạng xã hội với danh nghĩa hỗ trợ xác thực sinh trắc học, sau đó dẫn dụ khách hàng kết bạn, thực hiện cuộc gọi video và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, khuôn mặt hoặc thu thập giọng nói. Những dữ liệu này bị lợi dụng để chiếm quyền sử dụng tài khoản thanh toán hoặc phục vụ các mục đích bất hợp pháp.

Ngoài ra, kẻ gian còn đưa ra các chương trình khuyến mại hoàn toàn bịa đặt như miễn phí thường niên thẻ nhiều năm, hỗ trợ hủy thẻ tạm thời, khóa thẻ ngắn hạn để "tránh phát sinh phí", thông báo thu phí duy trì thẻ để gợi ý hoàn phí, hoặc hoàn tiền từ 10–15% khi mua sắm. Khi khách hàng tin tưởng, đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật thẻ như số thẻ, mã CVV, mã OTP, từ đó chiếm đoạt tiền bằng cách thực hiện các giao dịch trái phép.

Một thủ đoạn khác cũng đang gia tăng là tiếp cận khách hàng trên mạng xã hội, giả danh người có mối quan hệ nội bộ hoặc nhân viên hỗ trợ mở thẻ. Sau khi thẻ được phê duyệt, các đối tượng tiếp tục viện cớ cần xác thực, kích hoạt hạn mức, rồi yêu cầu khách hàng quét mã QR hoặc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn để chiếm đoạt tiền.

Bên cạnh đó, nhiều đối tượng chạy quảng cáo bán hàng với mức giá rẻ bất thường hoặc gửi email, tin nhắn thông báo gia hạn dịch vụ, đánh vào tâm lý ham ưu đãi. Khi khách hàng nhấn vào đường link và nhập thông tin thẻ, dữ liệu bị thu thập và thẻ bị liên kết trái phép vào ví điện tử do kẻ gian kiểm soát, cho phép thực hiện các giao dịch thanh toán không cần thẻ vật lý.

VIB cũng cảnh báo tình trạng giả mạo website, ứng dụng của các cơ quan dịch vụ công như định danh điện tử, cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội… Những nền tảng giả mạo này thường chứa mã độc, cho phép kẻ gian kiểm soát thiết bị của người dùng, đánh cắp thông tin ngân hàng và thực hiện chuyển tiền trái phép.

Không chỉ vậy, các đối tượng còn giả mạo cán bộ cơ quan nhà nước hoặc bảo hiểm xã hội, gọi điện thông báo khách hàng được nhận "tiền hỗ trợ Tết" hoặc "tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp". Sau đó, chúng dẫn dụ nạn nhân truy cập đường link lạ, tải ứng dụng giả hoặc mở các tập tin độc hại, từ đó chiếm quyền kiểm soát thiết bị và đánh cắp thông tin cá nhân.

Trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng dịp lễ, kẻ gian giả mạo đại lý bán vé tàu xe, vé máy bay, khách sạn, khu nghỉ dưỡng với mức giá rẻ hấp dẫn. Sau khi tạo lòng tin bằng mã đặt chỗ giả, chúng yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc truy cập link, cài ứng dụng để "giữ chỗ". Ngay sau khi nhận tiền, đối tượng cắt đứt liên lạc hoặc chiếm quyền điều khiển thiết bị, gây nguy cơ mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Đáng chú ý, lợi dụng thói quen chuyển tiền nhanh và tâm lý cả tin dịp lễ, nhiều đối tượng còn mạo danh người thân, bạn bè trên mạng xã hội, viện lý do "việc gấp", "nhờ chuyển tiền hộ" để tạo áp lực, thúc giục nạn nhân chuyển khoản trong thời gian ngắn.

Trước thực trạng trên, VIB khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ, tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào. Ngân hàng khẳng định không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội. Khách hàng cũng không nên làm theo hướng dẫn của các cá nhân tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, nhân viên ngân hàng, nhân viên chuyển phát thẻ, đồng thời không cài đặt ứng dụng hoặc truy cập đường link không rõ nguồn gốc, không cấp quyền trợ năng cho các ứng dụng lạ.

Ngân hàng lưu ý việc mua bán, cho thuê, cho mượn hoặc mở hộ tài khoản thanh toán là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn rủi ro lớn và có thể bị lợi dụng cho các giao dịch bất hợp pháp.

Để đảm bảo an toàn, khách hàng chỉ nên thực hiện xác thực sinh trắc học trực tiếp trên các ứng dụng ngân hàng chính thức hoặc tại đơn vị giao dịch của VIB; thường xuyên kiểm tra thông báo giao dịch, kịp thời khóa thẻ hoặc tài khoản khi phát hiện dấu hiệu bất thường; chủ động quản lý hạn mức và các chức năng thanh toán trên ứng dụng ngân hàng số theo nhu cầu sử dụng. Khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, khách hàng cần nhanh chóng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của VIB hoặc trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Linh San