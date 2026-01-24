Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người mua vàng chú ý: Công an Hà Nội cảnh báo về một tài khoản facebook có tên “Bảo Tín Minh Châu”

24-01-2026 - 12:52 PM | Smart Money

Theo Công an TP Hà Nội, tài khoản facebook "Bảo Tín Minh Châu" (facebook.com/baotinmiinhchau1989.vn) có tích xanh là tài khoản giả mạo.

Người mua vàng chú ý: Công an Hà Nội cảnh báo về một tài khoản facebook có tên “Bảo Tín Minh Châu” - Ảnh 1.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.M (trú tại Hà Nội) về việc bị lừa đảo khi đặt mua vàng trên mạng. Ông M cho biết có liên hệ với tài khoản facebook "Bảo Tín Minh Châu" (facebook.com/baotinmiinhchau1989.vn) có tích xanh để trao đổi về việc mua 02 cây vàng. Sau khi nhận báo giá, ông M đồng ý cung cấp thông tin cá nhân và chuyển khoản số tiền hơn 300 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cho sẵn. Sau đó ông phát hiện có dấu hiệu lừa đảo nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội, hiện nay xuất hiện các trang facebook giả mạo, thường sao chép hình ảnh, nhận diện thông tin, dùng tên, ảnh đại diện, ảnh bìa, các bài viết tương tự của fanpage chính thống Bảo Tín Minh Châu để đánh lừa khách hàng có nhu cầu mua vàng, trang sức; gửi đường link, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển khoản nhận "quà tặng" giả, tổ chức các chương trình khuyến mãi không có thật, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền, đặt cọc.

Người mua vàng chú ý: Công an Hà Nội cảnh báo về một tài khoản facebook có tên “Bảo Tín Minh Châu” - Ảnh 2.

Để phòng tránh lừa đảo, cơ quan này khuyến cáo người dân:

- Cần tìm hiểu kỹ, các chính sách bán hàng của từng doanh nghiệp thông qua đại lý, cửa hàng hoặc kênh thông tin chính thức đã công bố như: đường dây nóng, trang web của công ty.

- Trước khi trao đổi công việc hoặc thực hiện hoạt động giao dịch trên mạng xã hội Facebook, cần thiết phải kiểm tra nội dung "Tính minh bạch của trang" đối với các tài khoản Facebook, các Trang Fanpage (kể cả có sử dụng tài khoản tích xanh) để làm rõ lịch sử hoạt động của tài khoản và làm rõ có chạy quảng cáo hay không. Thông thường các trang giả mạo mới được tạo lập hoặc đổi tên trong thời gian gần đây.


Theo Kỳ Thư

