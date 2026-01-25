Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi chơi hụi

25-01-2026 - 08:25 AM | Tài chính - ngân hàng

Lê Tuyết Nhung, quê Cà Mau, bị công an bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tối 24-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tuyết Nhung (41 tuổi; ngụ xã Tam Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi chơi hụi- Ảnh 1.

Lê Tuyết Nhung bị bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2016 đến năm 2023, Nhung mở nhiều dây hụi để người dân tham gia nhằm mục đích hưởng hoa hồng.

Trong quá trình tổ chức chơi hụi, Nhung đã không lập danh sách hụi viên cũng như biên bản thỏa thuận. Bên cạnh đó, Nhung cũng không đăng ký hoạt động hụi với UBND xã và không mở sổ theo dõi hụi theo quy định.

Sau đó, Nhung đã lợi dụng sự tin tưởng của người chơi để hốt khống 15 chân hụi và bán khống 3 chân hụi, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra.

Theo Vân Du

Người lao động

