Bắt tạm giam người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi chơi hụi
Lê Tuyết Nhung, quê Cà Mau, bị công an bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- 21-01-2026Giá vàng nhẫn, vàng miếng chiều 21/1 bất ngờ quay đầu giảm
- 20-01-2026Giá vàng, bạc tăng cao do đâu?
- 20-01-2026Chiều 20/1: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục tăng mạnh
Tối 24-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tuyết Nhung (41 tuổi; ngụ xã Tam Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, từ năm 2016 đến năm 2023, Nhung mở nhiều dây hụi để người dân tham gia nhằm mục đích hưởng hoa hồng.
Trong quá trình tổ chức chơi hụi, Nhung đã không lập danh sách hụi viên cũng như biên bản thỏa thuận. Bên cạnh đó, Nhung cũng không đăng ký hoạt động hụi với UBND xã và không mở sổ theo dõi hụi theo quy định.
Sau đó, Nhung đã lợi dụng sự tin tưởng của người chơi để hốt khống 15 chân hụi và bán khống 3 chân hụi, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.
Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra.
Người lao động