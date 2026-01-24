Agribank dành 10 tỷ đồng tri ân khách hàng với chương trình “Xuân an khang – Sinh nhật vàng”

Theo đó, khách hàng tham gia gửi tiết kiệm dự thưởng tại các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc sẽ nhận được các mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng. Để nhận mã dự thưởng, khách hàng chỉ cần gửi 20 triệu đồng (đối với các kỳ hạn 06 tháng và 09 tháng) hoặc gửi 15 triệu đồng (đối với kỳ hạn 12 tháng) là có cơ hội nhận 01 mã dự thưởng. Khách hàng tham gia gửi càng nhiều càng có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ Agribank.

Chương trình được triển khai theo 02 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 20/01/2026 đến ngày 28/02/2026 (hoặc kết thúc sớm hơn trong trường hợp Agribank hết mã dự thưởng) với cơ cấu giải thưởng gồm: 10 Giải Đại Phát, mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm trị giá 88.888.888 đồng; 20 Giải Phát Tài, mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm trị giá 38.383.838 đồng; 400 Giải Tài Lộc, mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm trị giá 3.838.383 đồng; 1.100 Giải May Mắn, mỗi giải 1.000.000 đồng.

Agribank sẽ tổ chức quay số xác định khách hàng trúng thưởng ngay sau khi kết thúc mỗi đợt của chương trình. Việc quay số trúng thưởng sẽ được Agribank tổ chức công khai, minh bạch, có sự chứng kiến của đại diện cơ quan quản lý nhà nước về thương mại, đại diện Agribank và đại diện khách hàng tham gia chương trình tiết kiệm dự thưởng. Kết quả trúng thưởng chương trình sẽ được công bố công khai tại tất cả các điểm giao dịch Agribank trên toàn quốc, trên website www.agribank.com.vn, trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến khách hàng trúng thưởng.

Trong suốt 38 năm đồng hành cùng khách hàng, Agribank không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến những giải pháp tài chính hiện đại và lợi ích cho khách hàng. Chương trình "Xuân an khang – Sinh nhật vàng" không chỉ là dịp để Agribank gửi lời cảm ơn chân thành đến hàng triệu khách hàng mà còn là cơ hội để khách hàng trải nghiệm dịch vụ chất lượng, an toàn, tiện ích cùng nhiều phần quà giá trị hấp dẫn. Ngoài chương trình tiết kiệm dự thưởng, nhân dịp sinh nhật Agribank còn triển khai nhiều chương trình tri ân khách hàng như: ưu đãi lãi suất cho vay, ưu đãi thanh toán thẻ, ưu đãi các dịch vụ ngân hàng số, vòng quay đón lộc trên Agribank Plus,… Khách hang có thể trải nghiệm sản phẩm dịch vụ và rinh ngay những phần thưởng giá trị từ Agribank.

Thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ tại các chi nhánh và phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc hoặc website: www.agribank.com.vn hoặc tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900558818/ 02432053205.