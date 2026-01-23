Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng trước thông tin loại bỏ tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng

23-01-2026 - 18:32 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác về việc dự kiến loại bỏ tiền mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước vừa có thông báo báo chí về thông tin không chính xác trên mạng xã hội liên quan đến việc lưu hành tiền mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng.

NHNN cho biết,vừa qua, trên một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định thông tin nêu trên là không chính xác, không có cơ sở pháp lý.

Việc phát hành, quản lý và lưu hành tiền Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước thực hiện đúng quy định pháp luật trên cơ sở đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác về việc dự kiến loại bỏ tiền mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Lan Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cập nhật lợi nhuận ngân hàng chiều 23/1: Một nhà băng báo lãi tăng gần 50%, đã có 15 ngân hàng công bố lợi nhuận năm 2025

Cập nhật lợi nhuận ngân hàng chiều 23/1: Một nhà băng báo lãi tăng gần 50%, đã có 15 ngân hàng công bố lợi nhuận năm 2025 Nổi bật

Giá vàng nhẫn, vàng miếng trưa 23/1 vượt mốc 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn, vàng miếng trưa 23/1 vượt mốc 173 triệu đồng/lượng Nổi bật

Techcombank điều chuyển, bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Techcombank điều chuyển, bổ nhiệm nhân sự cấp cao

19:19 , 23/01/2026
Thấy gì từ việc giá vàng bạc liên tục lập kỷ lục mới?

Thấy gì từ việc giá vàng bạc liên tục lập kỷ lục mới?

16:47 , 23/01/2026
Vĩnh Long: Xử phạt hàng loạt tiệm vàng

Vĩnh Long: Xử phạt hàng loạt tiệm vàng

16:06 , 23/01/2026
Một ngân hàng báo lãi quý 4/2025 tăng 97%

Một ngân hàng báo lãi quý 4/2025 tăng 97%

15:52 , 23/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên