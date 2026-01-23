Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vĩnh Long: Xử phạt hàng loạt tiệm vàng

23-01-2026 - 16:06 PM | Tài chính - ngân hàng

10 cơ sở kinh doanh vàng tại Vĩnh Long vừa bị xử phạt do vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, với tổng số tiền phạt 160 triệu đồng.

Trước đó, Đội QLTT số 7 - Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Long phối hợp với công an các xã tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh buôn bán vàng trang sức mỹ nghệ đối với 4 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện một số nhẫn trơn, lắc đúc, dây chuyền các loại không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm trị giá hơn 238 triệu đồng.

Vĩnh Long xử phạt hàng loạt tiệm vàng vi phạm quy định nhãn hàng hóa - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra làm việc tại doanh nghiệp. Ảnh: Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Long

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, đề xuất Đội trưởng Đội QLTT số 7 ban hành 4 quyết định xử phạt đối với 4 doanh nghiệp tư nhân, với tổng số tiền 70 triệu đồng.

Ngoài ra, Đội QLTT số 9 còn phối hợp với ngành chức năng liên quan kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh các sản phẩm vàng, vàng trang sức mỹ nghệ.

Đoàn kiểm tra phát hiện các cơ sở đang kinh doanh sản phẩm vàng, vàng trang sức mỹ nghệ có nhãn không đúng các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa.

Đội trưởng Đội QLTT số 9 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 cơ sở kinh doanh nêu trên với tổng số tiền 90 triệu đồng.

Tiệm vàng nộp thuế giá trị gia tăng như thế nào?

Theo Thái Phương

Người lao động

