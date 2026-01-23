Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

SeABank đạt 6.868 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2025

23-01-2026 - 14:52 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 6.868 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch năm và quy mô tổng tài sản tăng gần 22% đạt 396.443 tỷ đồng. Các chỉ số kinh doanh khác của Ngân hàng cũng có sự tăng trưởng và vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2025, SeABank triển khai tái cơ cấu toàn diện mô hình kinh doanh theo ngành dọc và phát huy chiến lược kinh doanh linh hoạt, nhờ đó duy trì đà tăng trưởng ổn định và đồng đều về quy mô lẫn hiệu quả.

Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2025 của SeABank ghi nhận hiệu quả ấn tượng: Lợi nhuận trước thuế đạt 6.868 tỷ đồng, tăng 13,73% so với năm 2024 và hoàn thành 106% kế hoạch; Thu nhập ngoài lãi (NoII) đạt 4.410 tỷ đồng, tăng mạnh 80,54% so với năm 2024; Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 14.114 tỷ đồng, tăng 13,74% và hoàn thành 112% kế hoạch. Chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) giảm xuống 33,01% nhờ tập trung số hóa toàn diện và tối ưu hoạt động hiệu quả. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) hoàn thành vượt kế hoạch đạt 14,62%, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao chất lượng sinh lời.

Nhờ khai thác tốt nhu cầu tín dụng, mở rộng danh mụchiệu quả gắn liền với công tác kiểm soát rủi ro, Dư nợ cấp tín dụng tại SeABank tăng 16,69% đạt 244.972 tỷ đồng trong khi tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát dưới 3% theo quy định.

Tính tới 31/12/2025, quy mô hoạt động của SeABank được mở rộng đáng kể với tổng tài sản đạt 396.443 tỷ đồng, tăng 21,72% so với năm 2024 và hoàn thành 111% kế hoạch năm. Vốn điều lệ tăng lên mức 28.450 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu đạt 40.373 tỷ đồng, tăng 15,34% so với năm 2024, đảm bảo nền tảng vốn và an toàn hoạt động. Huy động vốn tăng trưởng ổn định với Tổng huy động tiền gửi và GTCG đạt 221.791 tỷ đồng, tăng 11,58% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, uy tín của SeABank trên thị trường quốc tế tiếp tục phát huy giúp Ngân hàng nhận thêm khoản đầu tư 80 triệu USD từ Tổ chức Tài chính Phát triển của Pháp (Proparco) và Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO), nâng tổng huy động từ thị trường quốc tế của SeABank đạt hơn 1,1 tỷ USD. Qua đó, SeABank có thêm nguồn lực hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tiếp cận tài chính, đồng thời đẩy mạnh quản lý rủi ro môi trường và xã hội và chống biến đổi khí hậu.

Năm 2025, SeABank cũng hoàn tất bàn giao Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Bưu điện (PTF) cho đối tác AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial). Qua đó giúp Ngân hàng cơ cấu nguồn vốn và tăng cường năng lực tài chính, tiếp tục mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ, thúc đẩy kinh doanh theo hướng trọng tâm và sẵn sàng bứt tốc tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

