Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam được Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm đối với các công cụ nợ dài hạn cao cấp có bảo đảm

22-01-2026 - 20:50 PM | Tài chính - ngân hàng

Việt Nam được Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm đối với các công cụ nợ dài hạn cao cấp có bảo đảm

Ngày 22/1/2026, Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings (Tổ chức Fitch) nâng xếp hạng tín nhiệm đối với các công cụ nợ dài hạn cao cấp có bảo đảm của Việt Nam từ mức BB+ lên mức BBB-.

Các công cụ nợ dài hạn có bảo đảm của Việt Nam được nâng từ mức BB+ lên mức 'BBB-' (tương đương xếp hạng đầu tư), cao hơn một bậc so với Xếp hạng ngoại tệ dài hạn đối với công cụ nợ không có bảo đảm của Việt Nam (hiện ở mức 'BB+'). Việc nâng hạng là kết quả Fitch rà soát theo Tiêu chí mới về Xếp hạng tín nhiệm quốc gia ban hành tháng 9 năm 2025.

Quyết định này phản ánh kỳ vọng của tổ chức Fitch về triển vọng thu hồi nợ đối với trái phiếu không bảo đảm của quốc gia phát hành, kết hợp với các lợi ích thu hồi bổ sung từ phần được bảo đảm hoặc bảo lãnh cho các công cụ nợ. Đối với trường hợp của Việt Nam là Trái phiếu Brady kỳ hạn 30 năm phát hành năm 1998, với gốc được bảo đảm một phần hoặc toàn bộ bằng trái phiếu không lãi suất của Kho bạc Hoa Kỳ.

Fitch khẳng định việc nâng hạng này không làm thay đổi xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, đã được khẳng định ở mức 'BB+' với Triển vọng Ổn định vào tháng 6 năm 2025. ). Mặc dù việc nâng hạng công cụ nợ này chưa làm thay đổi xếp hạng tín nhiệm quốc gia, nhưng đây là tiền đề quan trọng để khẳng định vị thế và uy tín của các công cụ nợ Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Bộ Tài chính cho biết hiện đang thiết lập cơ chế đối thoại định kỳ và thường xuyên với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế (Fitch, Moody's, S&P) trên cơ sở không chỉ cung cấp số liệu theo yêu cầu của các tổ chức này mà còn phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để chủ động giải thích, chứng minh những điểm mạnh về thể chế, sự ổn định kinh tế vĩ mô và tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam. Việc Fitch nâng hạng công cụ nợ lên mức BBB- vừa qua cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ và cung cấp thông tin kịp thời về cấu trúc các khoản nợ trái phiếu Brady giữa Bộ Tài chính và Fitch trong thời gian vừa qua.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Fitch và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm cũng như tổ chức quốc tế khác để tiếp tục có đánh giá đầy đủ và cập nhật về hồ sơ tín dụng của Việt Nam.

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xuất hiện giao dịch "khủng" tại cổ phiếu Vietcombank

Xuất hiện giao dịch "khủng" tại cổ phiếu Vietcombank Nổi bật

Cập nhật lợi nhuận ngân hàng sáng 22/1: Thêm nhà băng báo lãi tăng mạnh, đã có 13 ngân hàng công bố lợi nhuận năm 2025

Cập nhật lợi nhuận ngân hàng sáng 22/1: Thêm nhà băng báo lãi tăng mạnh, đã có 13 ngân hàng công bố lợi nhuận năm 2025 Nổi bật

Sự chuyển mình của ngân hàng bán lẻ Việt Nam: Cơ hội trong tăng trưởng

Sự chuyển mình của ngân hàng bán lẻ Việt Nam: Cơ hội trong tăng trưởng

20:14 , 22/01/2026
MSB tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 24/4/2026

MSB tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 24/4/2026

18:49 , 22/01/2026
VietinBank 7 năm liên tiếp được vinh danh “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam”

VietinBank 7 năm liên tiếp được vinh danh “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam”

16:00 , 22/01/2026
Ngân hàng đầu tiên tiết lộ thời điểm ra mắt vàng thương hiệu riêng và sàn crypto

Ngân hàng đầu tiên tiết lộ thời điểm ra mắt vàng thương hiệu riêng và sàn crypto

14:46 , 22/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên