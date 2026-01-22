Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MSB tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 24/4/2026

22-01-2026 - 18:49 PM

Đây là một trong những ngân hàng đầu tiên công bố kế hoạch đại hội cổ đông thường niên 2026.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày vào ngày 24/4 tới đây tại Hà Nội.

Theo đó, thời gian dự kiến ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 24/3/2026.

Cùng với đó, nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, MSB cũng công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền đề cử, ứng cử bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát dự kiến là ngày 09/2/2026.

Hiện tại, Hội đồng Quản trị của MSB bao gồm 7 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, 06/07 thành viên không tham gia điều hành. Cơ cấu thành phần Hội đồng Quản trị đảm bảo sự đa dạng về giới tính và trình độ chuyên môn, các thành viên đều có bề dày kinh nghiệm công tác và quản lý trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, quản trị rủi ro và công nghệ.

Ban Kiểm soát của MSB hiện gồm 3 thành viên có kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về lĩnh vực tài chính, ngân hàng; giữ vai trò then chốt trong việc giám sát độc lập hoạt động quản trị, điều hành và tuân thủ pháp luật, điều lệ của ngân hàng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, đảm bảo sự minh bạch, an toàn và hiệu quả.

