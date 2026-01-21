PGBank báo lợi nhuận tăng trưởng 81% trong năm 2025, đạt gần 770 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển (PGBank) vừa công bố kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2025, ghi nhận sự cải thiện đồng thời về quy mô tài sản và năng lực tài chính, trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục kiên định với định hướng tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Trong Quý 4 năm 2025, PGBank duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả chung của cả năm. Riêng trong quý, lợi nhuận trước thuế đạt 271,6 tỷ đồng, góp phần đưa lợi nhuận trước thuế lũy kế năm 2025 lên 768,3 tỷ đồng, tăng 81% so với 2024.

Tổng thu nhập hoạt động lũy kế năm 2025 đạt khoảng 2.538 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần đạt 1.971 tỷ đồng, tiếp tục là nguồn thu chủ đạo. Các mảng ngoài lãi ghi nhận đóng góp tích cực, bao gồm lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 132,7 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối đạt 93,5 tỷ đồng, mua bán chứng khoán đầu tư đạt 61,8 tỷ đồng và hoạt động khác đạt 277,7 tỷ đồng, nổi bật là kết quả thu hồi các khoản nợ đã xử lý rủi ro trong Quý 4.

Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của PGBank đạt 88.882 tỷ đồng, tăng khoảng 21,7% so với cuối năm 2024. Cùng với sự mở rộng quy mô tài sản, ngân hàng tiếp tục duy trì tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, với dư nợ tín dụng đạt 47.165 tỷ đồng, tăng khoảng 13,6%, phù hợp với định hướng ưu tiên chất lượng và an toàn.

Tiền gửi khách hàng đạt 48.460 tỷ đồng, tăng khoảng 11,9%, phản ánh sự cải thiện về huy động vốn và niềm tin của khách hàng đối với hoạt động của PGBank.

Tỷ lệ cho vay khách hàng trên huy động khách hàng thị trường 1 là 94,8% và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 21,28%, trong khi tỷ lệ bình quân chung của toàn ngành lần lượt là 109,68% và 28,32%, phản ánh định hướng quản lý thanh khoản chặt chẽ của PGBank. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục trích lập dự phòng rủi ro ở mức thận trọng, ưu tiên an toàn hệ thống và chất lượng tài sản, tạo nền tảng ổn định cho tăng trưởng trong các năm tiếp theo. Tỷ lệ nợ xấu thị trường 1 kiểm soát tốt ở mức 2,36%.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, vốn điều lệ của PGBank được nâng lên 5.500 tỷ đồng, đưa vốn chủ sở hữu đạt 6.579 tỷ đồng, góp phần củng cố năng lực tài chính và tăng cường bộ đệm an toàn cho hoạt động ngân hàng.

Với những kết quả đạt được trong Quý 4 năm 2025, PGBank khẳng định tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng an toàn, hiệu quả, bền vững; tập trung củng cố nền tảng tài chính, nâng cao chất lượng hoạt động và sẵn sàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.