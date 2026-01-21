VPBank hợp tác với Suzuki Việt Nam triển khi giải pháp tài chính linh hoạt cho đại lý ô tô

Ngày 13/01/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã ký kết hợp tác với Công ty TNHH Việt Nam Suzuki (VISUCO - đơn vị phân phối chính thức Suzuki tại thị trường Việt Nam), đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển tài chính chuỗi của VPBank đối với ngành ô tô. Đây cũng là minh chứng cho vai trò ngày càng rõ nét của ngân hàng trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp Nhật Bản lớn tại Việt Nam, với sự hậu thuẫn vững chắc từ đối tác chiến lược SMBC.

Theo thỏa thuận hợp tác, VPBank sẽ triển khai các giải pháp tài chính chuyên biệt nhằm hỗ trợ hệ thống đại lý phân phối xe Suzuki trên toàn quốc. Cụ thể, các đại lý của Suzuki có thể tiếp cận nguồn vốn linh hoạt để mở rộng quy mô kinh doanh và thúc đẩy doanh số bán hàng với mức tài trợ tối đa lên tới trên 90% giá trị xe, hưởng thời gian vay linh hoạt với kỳ hạn tối đa 6 tháng, giúp quản trị dòng tiền hiệu quả hơn. VPBank cũng hỗ trợ cơ chế thanh toán cho Suzuki Việt Nam trước khi hoàn tất thủ tục tài sản bảo đảm, rút ngắn thời gian giao dịch và tạo thuận lợi cho hoạt động vận hành của đại lý.

Việc được tiếp cận nguồn vốn ổn định và kịp thời giúp các đại lý Suzuki chủ động gia tăng số lượng xe nhập kho, mở rộng trưng bày và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đây là yếu tố quan trọng góp phần gia tăng doanh thu, nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống đại lý trong bối cảnh thị trường ô tô ngày càng sôi động. Chương trình hợp tác này cũng là bước đệm để VPBank và Suzuki Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, triển khai các mô hình hợp tác, các giải pháp tài chính dành cho người mua xe tại đại lý trong thời gian tới.

"VPBank là một trong những ngân hàng có kinh nghiệm triển khai các giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp và hệ thống phân phối trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với VPBank, Suzuki Việt Nam hướng tới việc xây dựng một nền tảng tài chính ổn định và linh hoạt, đồng thời hỗ trợ đại lý nâng cao hiệu quả hoạt động và chủ động hơn trong kế hoạch phát triển kinh doanh." - Ông Kotaki Kenji, Tổng Giám đốc Suzuki Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết.

Hợp tác với Suzuki Việt Nam là mảnh ghép mới nhất trong bức tranh tổng thể về chiến lược phát triển tài chính chuỗi ngành ô tô của VPBank. Trong những năm qua, VPBank đã từng bước mở rộng hợp tác với nhiều thương hiệu ô tô hàng đầu, qua đó gia tăng mức độ thâm nhập và vai trò trong chuỗi giá trị của ngành. Từ các dòng xe sử dụng động cơ xăng truyền thống cho tới phân khúc xe điện và hybrid đang phát triển mạnh mẽ, ngân hàng đã xây dựng được mạng lưới đối tác đa dạng, bao phủ hầu hết các nhóm sản phẩm chủ lực trên thị trường.

Các chương trình hợp tác với HTC, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, VinFast, BYD và Omoda (Chery) không chỉ mang lại giải pháp tài chính thiết thực cho doanh nghiệp, mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng chuyển đổi sang phương tiện giao thông thân thiện với môi trường tại Việt Nam. VPBank cũng mở rộng hợp tác ở mảng xe tải - mắt xích quan trọng trong hoạt động logistics và vận tải thương mại thông qua các thỏa thuận hợp tác với HTCV, Foton và Suzuki, với các gói sản phẩm tài chính sẽ được triển khai trong năm 2026.

Bên cạnh lĩnh vực ô tô, VPBank cũng tích cực mở rộng các chương trình tài trợ chuỗi trong mảng xe máy, ở cả phân khúc xe máy xăng và xe máy điện với các đối tác như Yamaha, VinFast... Việc tham gia sâu rộng vào đa dạng phân khúc cho thấy định hướng nhất quán của VPBank trong việc đồng hành cùng các thương hiệu uy tín, hỗ trợ mạng lưới đại lý tiếp cận nguồn vốn hiệu quả và bền vững.

Thành công của VPBank trong việc mở rộng hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế được xây dựng trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với SMBC - một trong những định chế tài chính hàng đầu Nhật Bản. Trong vai trò cổ đông chiến lược, SMBC đã đồng hành sâu rộng cùng VPBank trên nhiều phương diện, từ hợp tác tín dụng doanh nghiệp, hợp tác tiền gửi, đến phát triển hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ dành cho nhóm khách hàng Nhật Bản tại Việt Nam. Nhờ sự hậu thuẫn về nguồn lực tài chính, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới toàn cầu của SMBC, VPBank từng bước nâng cao năng lực phục vụ các doanh nghiệp Nhật với danh mục giải pháp ngày càng đa dạng, bao gồm các dịch vụ ngân hàng lõi, bảo hiểm, chứng khoán, chương trình khách hàng thân thiết LynkiD cùng nhiều sản phẩm tài chính cá nhân và doanh nghiệp khác.

Mô hình hợp tác chặt chẽ giữa VPBank và SMBC không chỉ giúp hai bên khai thác hiệu quả tập khách hàng chiến lược, mà còn tạo cầu nối vững chắc để VPBank mở rộng quan hệ với các tập đoàn lớn của Nhật Bản. Đây chính là nền tảng quan trọng để hình thành những chuỗi giá trị bền vững, thúc đẩy các chương trình hợp tác ba bên giữa VPBank - SMBC - các thương hiệu lớn như Suzuki, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển dài hạn của thị trường tài chính và công nghiệp Việt Nam.

Đại diện VPBank chia sẻ thêm: "Hợp tác với Suzuki Việt Nam là nỗ lực tiếp theo của VPBank trong chiến lược phát triển bền vững và dài hạn lĩnh vực tài chính chuỗi. Chúng tôi cung cấp nguồn vốn và hướng tới việc xây dựng những giải pháp tài chính toàn diện đồng hành cùng doanh nghiệp. Mục tiêu của VPBank là trở thành ngân hàng dẫn đầu trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp FDI nói chung và doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho toàn bộ chuỗi giá trị trong ngành ô tô cũng như nhiều lĩnh vực kinh tế trọng điểm khác."

Về Suzuki Việt Nam:

Là đối tác có nền tảng vững chắc và bề dày hoạt động lâu năm tại thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp này đã hoạt động ổn định gần 30 năm và hiện sở hữu nhà máy sản xuất đặt tại tỉnh Đồng Nai, với vốn điều lệ được góp trên 2.000 tỷ đồng. Suzuki Việt Nam đồng thời là nhà phân phối của Suzuki Motor Corporation - tập đoàn sản xuất ô tô và xe máy hàng đầu Nhật Bản.

Công ty mẹ Suzuki Motor Corporation hiện được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, được sở hữu bởi nhiều cổ đông tổ chức lớn trên toàn cầu, trong đó có các ngân hàng và định chế tài chính uy tín như MUFG, JP Morgan Chase, và nhiều nhà đầu tư quốc tế khác. Nền tảng tài chính vững mạnh và uy tín toàn cầu của Suzuki là cơ sở quan trọng để VPBank tin tưởng triển khai hợp tác dài hạn tại thị trường Việt Nam.

Về VPBank:

Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam, VPBank đã duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững trong suốt hơn 30 năm qua. Hiện nay, VPBank nằm trong nhóm các ngân hàng thương mại dẫn đầu về quy mô tổng tài sản, hiệu quả hoạt động, lợi nhuận, với hiện diện mạnh mẽ trong các phân khúc bán lẻ và SME. VPBank cũng là ngân hàng tiên phong về chuyển đổi số nhằm mang lại cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tài chính tốt nhất và nhanh nhất.

Năm 2025 đánh dấu bước bứt phá mạnh mẽ của VPBank khi ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng và vượt kế hoạch ở toàn bộ chỉ tiêu tài chính: Tổng tài sản hợp nhất đạt 1,26 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 30.600 tỷ đồng.