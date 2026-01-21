LPBank “về đích” 2025 ấn tượng, tổng tài sản vượt 605.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 17%

Trong năm 2025, bằng việc kiên định với chiến lược bán lẻ và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, LPBank đã ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá với tổng tài sản vượt mốc 605.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 17% so với năm 2024, riêng quý IV tăng gần 40% so với cùng kỳ.

Quy mô tài sản tăng trưởng mạnh, lợi nhuận bứt tốc trong Quý IV

Duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong suốt cả năm, LPBank khép lại năm tài chính 2025 với tổng tài sản đạt 605.585 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Quy mô huy động vốn đạt hơn 401.680 tỷ đồng, tạo nên bệ đỡ tài chính vững chắc cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Điểm nhấn trong bức tranh tài chính của LPBank nằm ở cú "nước rút" ngoạn mục trong Quý IV. Chỉ riêng trong quý cuối năm, Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4.657 tỷ đồng, tăng 35% so với Quý III và tăng gần 40% so với cùng kỳ. Kết quả ấn tượng này là mảnh ghép quan trọng đưa tổng lợi nhuận trước thuế cả năm lên con số 14.269 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử hoạt động của Ngân hàng, khẳng định năng lực bứt tốc trong giai đoạn cao điểm.

Song hành với tăng trưởng quy mô, các chỉ số hiệu quả sinh lời của LPBank tiếp tục duy trì trong nhóm dẫn đầu toàn ngành. Cụ thể, tính chung cả năm 2025, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,2%. Đây là mức tỷ suất sinh lời ấn tượng, phản ánh năng lực quản trị nguồn vốn và khả năng tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông của LPBank.

Bên cạnh đó, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt mức 2,05%, cao hơn mặt bằng chung toàn ngành, cho thấy LPBank không chỉ tăng trưởng về "lượng" mà còn chú trọng về "chất", đảm bảo mỗi đồng tài sản đều được chuyển hóa thành lợi nhuận một cách tối ưu. Đặc biệt, trước bối cảnh lãi suất biến động, Ngân hàng đã thể hiện sự linh hoạt khi cải thiện biên lãi ròng (NIM) lên mức 3,6% trong quý cuối năm, tăng 0,3% so với Quý III nhờ tối ưu hóa cấu trúc danh mục cho vay và chi phí vốn.

Chuyển dịch cơ cấu bền vững

Năm 2025, LPBank ghi nhận bước chuyển dịch cơ cấu tích cực với tỷ trọng thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 27%, cải thiện đáng kể so với mức 22% của năm 2024. Sự thay đổi này không chỉ giúp Ngân hàng giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng mà còn gia tăng tính bền vững cho lợi nhuận. Tính chung cả năm, đà tăng trưởng này được dẫn dắt bởi các hoạt động thu hồi nợ ngoại bảng (tăng 151%) cùng kinh doanh ngoại hối và chứng khoán (tăng 54%), khẳng định hiệu quả rõ nét của chiến lược đa dạng hóa nguồn thu và tối ưu hóa tài sản.

Năm 2025 cũng được xem là năm bản lề trong chiến lược bán lẻ của LPBank khi Ngân hàng chú trọng đầu tư bài bản vào công nghệ và trải nghiệm người dùng. Kiên định với mục tiêu trở thành ngân hàng đứng đầu tại khu vực nông thôn và đô thị loại 2 trên nền tảng số, đồng thời lọt Top 5 về dịch vụ ưu tiên tại các đô thị lớn, dư nợ tín dụng bán lẻ của LPBank đã tăng trưởng 20% so với cuối năm 2024, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của toàn ngành.

Thành công này đến từ việc liên tục đẩy mạnh các sản phẩm tài chính được "thiết kế riêng" cho từng phân khúc. Trong năm, Ngân hàng liên tục tung ra các cải tiến dịch vụ như Sinh lời Lộc Phát phiên bản 2.0, nâng cấp chính sách LPBank Priority, hay ra mắt thẻ tín dụng cao cấp LPBank Visa Signature. Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng từ tiết kiệm, đầu tư, vay vốn đến thanh toán số đã giúp LPBank thu hút lượng lớn khách hàng mới và khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường.

Top đầu ngành về hiệu quả hoạt động

Đi đôi với tốc độ tăng trưởng, LPBank vẫn duy trì kỷ luật trong quản trị chi phí và rủi ro. Hiệu quả từ quá trình số hóa toàn diện và tinh gọn bộ máy vận hành đã giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được tối ưu về mức 28,3%, giảm 1% so với năm trước và thuộc nhóm thấp nhất ngành. Về chất lượng tài sản, trước bối cảnh nợ xấu là thách thức chung của nền kinh tế, LPBank vẫn kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn 1,68%.

Sở hữu nền tảng tài chính vững chắc với tổng tài sản tăng trưởng tích cực, chất lượng tài sản lành mạnh, LPBank đang giữ thế chủ động để tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn chiến lược 2026 - 2030./.