Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng: Làm sao để người dân chỉ cần một ứng dụng duy nhất là có thể thực hiện mọi dịch vụ công

Ngày 20/01/2026, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã tổ chức thành công "Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026".

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Napas đã đạt được. Phó Thống đốc cũng tin tưởng Napas sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh an toàn, liên tục, thông suốt hệ thống thanh toán quốc gia, đồng thời phát huy sứ mệnh phục vụ người dân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trong sử dụng dịch vụ.

Trong thời gian qua, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) và chuyển đổi số của ngành Ngân hàng đạt nhiều kết quả tích cực, các hệ thống thanh toán hoạt động thông suốt an toàn, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Napas.

Một trong những điểm sáng là trong năm 2025 hệ thống Napas đã xử lý gần 11,9 tỷ giao dịch với tổng giá trị đạt hơn 65,8 triệu tỷ đồng. Với sự tăng trưởng giao dịch qua từng năm, đến nay, Napas đã triển khai các giải pháp duy trì hoạt động liên tục, an ninh, an toàn hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử. "Điều này cho thấy hệ thống hạ tầng thanh toán của chúng ta đã thực sự đi vào đời sống, phục vụ người dân từ những giao dịch nhỏ nhất" – Phó Thống đốc đánh giá.

Bên cạnh đó, Phó Thống đốc ghi nhận vai trò của Napas trong thúc đẩy thanh toán dịch vụ công trực tuyến, trong thanh toán xuyên biên giới, phát triển sản phẩm/dịch vụ, giải pháp thanh toán. Đặc biệt, trong công tác quản lý rủi ro, giám sát giao dịch nghi ngờ, phòng ngừa gian lận, giả mạo, Napas đã phối hợp triển khai hệ thống Simo (Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngửa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán), trong năm 2025, Napas đã gửi hơn 3,4 triệu lượt cảnh báo giao dịch đáng ngờ cho khách hàng giúp khách hàng chủ động dừng thực hiện các giao dịch nghi ngờ gian lận, giả mạo. Đồng thời, NAPAS phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng xây dựng Sổ tay xử lý tài khoản/thẻ nghi ngờ gian lận, góp phần tạo lập môi trường thanh toán minh bạch, an toàn và bền vững.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: SBV)

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đề nghị Napas tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nhận diện những khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục đẩy mạnh TTKDTM trong lĩnh vực công, hành chính công qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, VneID; tiếp tục phối hợp với Bộ Công an trong triển khai Đề án 06 (Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030), tích hợp các dịch vụ thanh toán lên VNeID. "Làm sao để người dân chỉ cần một ứng dụng duy nhất là có thể thực hiện mọi dịch vụ công và thanh toán một cách thuận tiện nhất" - Phó Thống đốc lưu ý.

Đồng thời Napas cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo chương trình kết nối thanh toán song phương qua mã QR giữa Việt Nam và các quốc gia, thúc đẩy nhận diện mã QR thanh toán cho du khách nước ngoài khi sang Việt Nam thuận tiện quét QR thanh toán; phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán qua mã QR. "Chúng ta không chỉ chuyển mạch cho các giao dịch trong nước, mà phải trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái thanh toán khu vực, tạo thuận lợi tối đa cho cả du khách đến và người dân đi" – Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Về an ninh, an toàn, Phó Thống đốc khẳng định đây là câu chuyện quốc gia, do đó cần phải tiếp tục hợp tác trong và ngoài nước để hệ thống đảm bảo an ninh an toàn, liên tục, thông suốt "không 1 phút ngừng nghỉ"; đồng thời tiếp tục nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ mới trong xử lý dữ liệu.

Đối với công tác phòng chống lừa đảo, gian lận - đây là vấn đề "nóng" nhất hiện nay, khi các thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, Phó Thống đốc đề nghị Napas tiếp tục ứng dụng AI và Big Data để nhận diện các dấu hiệu bất thường ngay từ khi giao dịch mới bắt đầu, nhằm bảo vệ túi tiền của người dân.

Ngoài ra, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng còn yêu cầu Napas tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nhằm mang lại giá trị gia tăng tốt hơn cho các ngân hàng thành viên, vì người dân, doanh nghiệp.