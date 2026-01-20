Cập nhật thị trường tiền tệ 20/1: Tỷ giá USD tự do tăng 250 đồng, NHNN hút ròng hơn 17.700 tỷ đồng

Trên thị trường ngoại tệ, trong phiên giao dịch ngày 19/01, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng nhẹ tỷ giá trung tâm. Theo đó, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.132 VND/USD, tăng 1 đồng so với phiên cuối tuần trước.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.926 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn, trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.338 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Ở thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 26.265 VND/USD, giảm 11 đồng so với phiên 16/01. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tăng mạnh 250 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch quanh mức 26.500 VND/USD và 26.550 VND/USD.

Ngày 19/01, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tiếp tục giảm ở hầu hết các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên cuối tuần trước, ngoại trừ kỳ hạn 1 tuần đi ngang. Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm 0,40 điểm %, xuống còn 3,40%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giữ nguyên ở mức 4,60%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 0,20 điểm %, còn 5,30%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 0,15 điểm %, xuống 6,40%/năm.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn. Lãi suất qua đêm giảm 0,01 điểm %, xuống 3,64%/năm; lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 0,01 điểm %, còn 3,69%/năm. Riêng lãi suất kỳ hạn 2 tuần giữ nguyên ở mức 3,74%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 0,05 điểm %, xuống 3,79%/năm.

Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong phiên 19/01, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày và 56 ngày, với lãi suất áp dụng đồng loạt ở mức 4,5%/năm. Toàn bộ khối lượng chào thầu đều trúng thầu.

Trong ngày, có 19.719 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu. Như vậy, trong phiên giao dịch này, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 17.719 tỷ đồng từ thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm xuống mức 297.329 tỷ đồng.