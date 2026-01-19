Siêu Giải Pháp Thanh Toán VPBank: Bứt phá trải nghiệm – Tối ưu mọi hành trình chi tiêu

Hai nhóm khách hàng, chung một trải nghiệm

Thanh toán không tiền mặt đang trở nên quen thuộc trong đời sống hàng ngày, từ buổi sáng với ly cà phê, chuyến xe công nghệ lúc tan tầm, đến những khoản chi định kỳ như hóa đơn sinh hoạt, tiền điện nước, phí dịch vụ khu đô thị, học phí hay viện phí – mỗi giao dịch đều gắn chặt với nhịp sinh hoạt thường nhật.

Trong dòng chảy đó, các giải pháp thanh toán của VPBank hiện diện như một phần quen thuộc, hỗ trợ để việc chi trả diễn ra nhanh hơn, thuận tiện hơn, an toàn và bảo mật hơn, đồng thời mang lại những giá trị gia tăng cho người dùng thông qua các ưu đãi đi kèm.

Sự thay đổi này cũng đặt ra kỳ vọng mới cho ngân hàng trong việc kiến tạo trải nghiệm thanh toán cho người dùng. Thanh toán không chỉ cần nhanh, mà còn phải dễ sử dụng và phù hợp với nhiều tình huống đời thường. Và đây là cách Siêu giải pháp thanh toán VPBank tiếp cận, xem thanh toán số như một hệ sinh thái, nơi cả khách hàng cá nhân lẫn khách hàng hộ kinh doanh đều có thể tìm thấy giải pháp phù hợp với nhu cầu.

Tại Hội thảo Ngày không tiền mặt năm 2025, ông Phùng Duy Khương – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối KHCN VPBank cho biết: "Chiến lược thanh toán không chạm mà VPBank xây dựng là một phần trong định hướng phủ phân khúc toàn diện. Với mỗi đối tượng khách hàng, VPBank đều thiết kế những giải pháp riêng, tinh gọn, hiệu quả và ứng dụng cao. Đây cũng là lời cam kết của VPBank trong việc tiếp tục đầu tư, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số, xây dựng xã hội không tiền mặt hiện đại, minh bạch, an toàn và bền vững."

Gọn nhẹ trong từng khoảnh khắc

Với KHCN, các giải pháp thanh toán của VPBank giúp việc chi trả diễn ra nhanh gọn, không làm gián đoạn trải nghiệm của người dùng. Tại nhiều điểm bán, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn giữa thanh toán qua QR code, quẹt thẻ, hay các hình thức thanh toán chạm như: chạm bằng tài khoản (Pay by Account), chạm bằng thẻ (qua Apple Pay, Samsung pay, Google Pay, VPPay, GarminPay). Chỉ với một thao tác quét hoặc chạm, giao dịch được hoàn tất trong tích tắc, không cần tiền mặt, không cần chờ đợi. Thanh toán vì thế trở nên liền mạch hơn, phù hợp với nhịp sinh hoạt ngày càng nhanh của đời sống đô thị.

VPBank QR Code trở nên quen thuộc ở nhiều cửa hàng

Ưu điểm của trải nghiệm này là sự đơn giản. Người dùng không cần ghi nhớ nhiều bước, không phải xử lý các thao tác phức tạp. Việc chi trả diễn ra tự nhiên, an toàn và an tâm trong từng giao dịch nhỏ lặp lại hàng ngày.

Ở góc độ công nghệ, năm 2025 cũng ghi nhận điểm sáng của các hình thức thanh toán "chạm", mở rộng không gian ứng dụng thanh toán không tiền mặt ra ngoài phạm vi bán lẻ truyền thống. Tính năng thanh toán "chạm" bằng tài khoản ngân hàng ( Pay by Account - PBA) – được triển khai tại tuyến Metro TP.HCM trong tháng 12 vừa qua đã mở ra một kịch bản thanh toán mới trong giao thông công cộng, đưa thanh toán không tiền mặt tiến gần hơn tới các dịch vụ thiết yếu có tần suất sử dụng cao, gắn chặt với nhịp sống đô thị hiện đại.

Nhẹ đầu bán hàng, gọn gàng dòng tiền

Với hộ kinh doanh, thanh toán không chỉ là câu chuyện nhận tiền nhanh hay chậm, mà gắn liền với cả quá trình vận hành mỗi ngày. Từ việc ghi nhận doanh thu, theo dõi dòng tiền đến kiểm soát chi phí, mọi thao tác đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh. Trong bối cảnh đó, Siêu giải pháp thanh toán của VPBank được thiết kế để trở thành một trợ thủ vận hành, thay vì chỉ dừng lại ở khâu thanh toán.

Thực tế cho thấy, khi việc thu – nhận tiền được số hóa, bài toán quản lý cũng trở nên rõ ràng hơn. Các giải pháp trong hệ sinh thái thanh toán của VPBank hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý thu – chi tập trung, theo dõi dòng tiền theo thời gian thực và giảm sự phụ thuộc vào ghi chép thủ công. Điều này giúp chủ shop tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót và tập trung nhiều hơn cho hoạt động bán hàng.

Ở cấp độ cửa hàng, các giải pháp như Shop Thịnh Vượng, Loa Soundbox, Loa Thịnh Vượng đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa thanh toán và quản lý. Giao dịch được xác nhận rõ ràng ngay tại điểm bán, đồng thời đồng bộ với hệ thống theo dõi doanh thu, giúp người bán nắm bắt tình hình kinh doanh một cách trực quan. Khi dòng tiền được ghi nhận minh bạch, việc kiểm soát và ra quyết định cũng trở nên chủ động hơn.

Bảng thống kê doanh thu theo ngày của cửa hàng trên VPBank NEO

Bên cạnh yếu tố vận hành, chi phí luôn là mối quan tâm lớn với các hộ kinh doanh nhỏ. Từ 2024, VPBank đã tiên phong giới thiệu sâu rộng gói tiện ích BION – giải pháp tối ưu chi phí dành cho hộ kinh doanh. Dù không phải sản phẩm đại trà, gói BION đóng vai trò như một giải pháp có chiều sâu, tập trung hỗ trợ các cửa hàng nhỏ giảm áp lực chi phí giao dịch POS, tặng phí mở Tài khoản số đẹp và rất nhiều ưu đãi miễn phí khác.

Đáng chú ý, chương trình hoàn tiền 500.000 đồng dành cho khách hàng đăng ký gói BION mới đây đã được gia hạn đến tháng 03/2026, góp phần tiếp sức cho các chủ shop trong mùa kinh doanh Tết – giai đoạn cao điểm đòi hỏi dòng tiền được vận hành linh hoạt và ổn định hơn.

Những con số "biết nói"

Trên phạm vi toàn quốc, hàng triệu khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh đã lựa chọn những giải pháp thanh toán của VPBank như một công cụ thanh toán tiện ích và quản lý gắn liền với công việc mỗi ngày.

Riêng với nhóm sản phẩm hỗ trợ thanh toán tại điểm bán, gần 30.000 loa Soundbox mới đã được trao tặng và liên kết với tài khoản VPBank trong năm, cùng hơn 45.000 khách hàng đăng ký sử dụng tính năng Loa Thịnh Vượng hoàn toàn miễn phí. Những con số này cho thấy nhu cầu xác nhận giao dịch nhanh, rõ ràng và minh bạch vẫn là ưu tiên hàng đầu của các hộ kinh doanh khi từng bước rời xa tiền mặt.

Ở nhóm giải pháp hỗ trợ quản lý và vận hành, Shop Thịnh Vượng ghi nhận gần 70.000 khách hàng lũy kế sử dụng. Đáng chú ý, số lượng khách hàng sử dụng Shop Thịnh Vượng tăng gấp hai lần so với năm 2024, phản ánh sự thay đổi từ chính phía người bán – khi họ chủ động lựa chọn phương thức quản lý doanh thu khoa học, trực quan trên không chỉ một mà nhiều cửa hàng, thống kê doanh số theo từng ca trực,… và vô vàn các đặc quyền khác cho hộ kinh doanh ngay trên 1 ứng dụng di động.

Hành trình số hóa mỗi ngày của hơn 13 triệu khách hàng cá nhân bắt đầu từ những cú 'chạm' thanh toán hay quét QR đầy cảm hứng – nơi sự tiện lợi tối đa gặp gỡ trải nghiệm tiêu dùng thông minh. Những con số "biết nói" trên cho thấy Siêu giải pháp thanh toán của VPBank không phát triển theo hướng dàn trải, mà tập trung vào những điểm "chạm" có tần suất sử dụng cao trong đời sống giao dịch. Nó cũng khẳng định sự vận hành đúng đắn của các Siêu giải pháp thanh toán trên ba trụ cột: Siêu tích hợp; Siêu thông minh và Siêu tiên phong… trong hành trình đưa thanh toán không tiền mặt rời khỏi khuôn khổ truyền thống, hòa nhịp cùng đời sống hiện đại.