CLIP: Vừa xảy ra vụ cướp ngân hàng táo tợn tại Gia Lai

19-01-2026 - 19:07 PM | Tài chính - ngân hàng

Hai đối tượng mang theo vật nghi là súng, xông vào cướp ngân hàng tại Gia Lai rồi nhanh chóng rời đi bằng xe máy.

Chiều 19-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trưởng làm rõ vụ cướp ngân hàng trên địa bàn phường Hội Phú.

Hai đối tượng mặc đồng phục xe công nghệ xông vào ngân hàng đe doạ, cướp đi số tiền lớn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, 2 người nghi là nam giới, mặc đồng phục của một hãng xe công nghệ, đội mũ bảo hiểm kín mặt xông vào chi nhánh Ngân hàng Vietcombank trên phường Hội Phú và rút các vật giống súng đe doạ, cướp đi số lượng tiền lớn.

Thời điểm này, một đối tượng đứng ngoài cửa ngân hàng khống chế không cho người khác chạy ra ngoài, yêu cầu bảo vệ từ bên ngoài vào phía trong ngân hàng. Cùng lúc này, một đối tượng đe dọa các nhân viên đang ngồi tại các quầy giao dịch, để lấy nhiều cọc tiền.

Thấy các đối tượng có các vật nghi là súng, những nhân viên ngân hàng và khách đến giao dịch hoảng loạn, bỏ chạy.

Sau khi cướp được nhiều cọc tiền, hai đối tượng thản nhiên bỏ vào túi xách trước khi rời ra ngoài lên xe máy tẩu thoát.

Theo Hoàng Thanh

Người lao động

Từ Khóa:
cướp ngân hàng

