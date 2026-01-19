Một ngân hàng "chơi lớn" tăng mức lương chưa từng có cho nhân viên lên hơn 41 triệu đồng/tháng

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý IV/2025 của VPBank cho thấy, năm 2025, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 53.381 tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2024. Tuy nhiên, chi phí hoạt động của VPBank cũng tăng mạnh 41% lên 13.568 tỷ đồng. Tỷ lệ CIR (chi phí hoạt động/tổng thu nhập) từ mức 21,7% (năm 2024) tăng lên 25,4% (năm 2025).

Chi phí hoạt động của VPBank tăng mạnh chủ yếu do tăng chi phí cho nhân viên. Cụ thể, VPBank đã chi 7.371 tỷ đồng để trả lương và 671 tỷ đồng thu nhập khác cho nhân viên trong năm qua. Theo đó, tổng thu nhập của toàn bộ cán bộ nhân viên VPBank năm 2025 là 8.042 tỷ đồng, tăng tới 51% so với năm 2024.

Trong khi nhiều nhà băng cắt giảm nhân sự, VPBank là một trong những ngân hàng tuyển dụng mạnh nhất. Quy mô nhân sự ngân hàng mẹ cuối năm 2025 là 17.554 người, tăng tới 2.551 người so với cuối năm 2024. Số nhân viên bình quân trong năm là 16.279 người.

Theo đó, trung bình mỗi nhân viên VPBank có thu nhập 41,17 triệu đồng/tháng trong năm qua, tăng tới 10,1 triệu đồng/tháng so với năm 2024. Như vậy, bình quân mỗi nhân viên có thu nhập 494 triệu đồng trong năm 2025, tăng tới 121 triệu đồng so với năm trước.

Theo dữ liệu có được từ năm 2012 đến nay, VPBank chỉ có 3 năm ghi nhận thu nhập bình quân nhân viên đi xuống là năm 2016, 2018 và 2021. Các năm còn lại, ngân hàng đều tăng thu nhập cho nhân viên, mức tăng phổ biến là 2 - 4 triệu đồng/tháng. Riêng 2 năm có mức tăng đột biến là năm 2017 (+7,6 triệu đồng) và năm 2025 (+10,1 triệu đồng).

Thu nhập nhân viên VPBank có sự bứt phá mạnh trong bối cảnh nhà băng này báo lãi kỷ lục năm 2025. Lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ VPBank năm qua đạt 26.364 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2024. Không những vậy, các công ty con của VPBank cũng có kết quả kinh doanh tích cực giúp lợi nhuận ngân hàng hợp nhất lần đầu tiên vượt mốc 30 nghìn tỷ đồng (30.624 tỷ), tăng 53%.

VPBank cũng đạt được cột mốc quan trọng trong năm qua về quy mô khi tổng tài sản vượt 1 triệu đồng, đã đạt 1,26 triệu tỷ vào cuối năm 2025. Vốn chủ sở hữu ngân hàng đạt hơn 180 nghìn tỷ đồng, tương đương với gần 7 tỷ USD. Vốn điều lệ VPBank đạt 79.339 tỷ đồng.





