Lãi suất ngân hàng ACB tháng 1/2026: Mức cao nhất là bao nhiêu?
Theo biểu lãi suất mới nhất, lãi suất gửi online tại ACB hiện lên tới 5,9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, cao hơn đáng kể so với mức trần 5,3%/năm áp dụng cho các kỳ hạn dài khi gửi tại quầy.
- 19-01-2026Ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm cao hàng đầu bất ngờ điều chỉnh mạnh kỳ hạn dài: Gửi 6 tháng lãi cao hơn 36 tháng
- 19-01-2026Dự báo mới về lãi suất huy động và cho vay năm 2026
- 17-01-2026Sau đợt tăng mạnh, lãi suất tiết kiệm cao nhất tại Ngân hàng Quân đội (MB) trong tháng 1/2026 là bao nhiêu?
Lãi suất huy động tại quầy ACB tháng 1: Kỳ hạn dài duy trì 5,3%/năm
Theo khảo sát biểu lãi suất mới nhất trong tháng 1/2026, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) duy trì mặt bằng lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy theo hướng ổn định so với cuối năm 2025, trong đó lãi suất nhận lãi cuối kỳ dao động từ 0,5%/năm đến 5,3%/năm tùy kỳ hạn.
Cụ thể, ACB áp dụng mức lãi suất 0,5%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 1 – 3 tuần. Ở các kỳ hạn ngắn, lãi suất tại quầy được niêm yết ở mức 3,5%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 3,7%/năm cho kỳ hạn 2 tháng, 3,9%/năm cho kỳ hạn 3 tháng.
Với các kỳ hạn trung hạn, lãi suất tiếp tục tăng dần, trong đó kỳ hạn 4 tháng đạt 4,1%/năm, 5 tháng đạt 4,3%/năm, 6 tháng ở mức 4,5%/năm và 9 tháng là 4,7%/năm.
Đối với kỳ hạn 12 tháng, ACB niêm yết lãi suất 5,2%/năm khi khách hàng gửi tiền tại quầy theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. Trong khi đó, các kỳ hạn dài từ 13 tháng đến 36 tháng tiếp tục được ngân hàng này áp dụng mức lãi suất đồng loạt 5,3%/năm, không phân biệt thời gian gửi.
Biểu lãi suất huy động tiền gửi tại quầy ACB tháng 1/2026
Bên cạnh hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, ACB vẫn triển khai các phương thức trả lãi linh hoạt khác. Theo đó, với sản phẩm tiết kiệm truyền thống và tiết kiệm Phúc An Lộc, lãi suất lĩnh hàng tháng, hàng quý hoặc trả trước được áp dụng ở mức thấp hơn so với lãi cuối kỳ, tùy từng kỳ hạn cụ thể. Riêng sản phẩm Phúc An Lộc và Tích lũy tương lai ghi nhận mức lãi suất cao nhất lên tới 5,5%/năm ở một số kỳ hạn dài.
Lãi suất huy động tiền gửi online ACB tháng 1: Cao nhất lên tới 5,9%/năm
Ở kênh gửi tiết kiệm trực tuyến, ACB tiếp tục áp dụng biểu lãi suất huy động cao hơn rõ rệt so với gửi tại quầy, đặc biệt ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Theo đó, lãi suất tiền gửi online, lĩnh lãi cuối kỳ, hiện dao động trong khoảng 0,5%/năm đến 5,9%/năm, tùy theo kỳ hạn và hạn mức tiền gửi.
Cụ thể, với kỳ hạn 1 – 3 tuần, ACB giữ nguyên mức 0,5%/năm cho toàn bộ các mức tiền gửi. Từ kỳ hạn 1 tháng trở lên, lãi suất được phân chia theo hạn mức:
Tiền gửi dưới 200 triệu đồng: lãi suất online đạt 4,3%/năm (1 tháng), 4,4%/năm (2 tháng), 4,65%/năm (3 tháng), tăng lên 5,2%/năm (6 tháng), 5,3%/năm (9 tháng) và 5,7%/năm (12 tháng).
Biểu lãi suất huy động tiền gửi online ACB tháng 1/2026
Tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng: lãi suất tương ứng lần lượt là 4,4%, 4,5%, 4,65%, 5,3%, 5,4% và 5,8%/năm.
Tiền gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng: lãi suất kỳ hạn 12 tháng đạt 5,85%/năm, các kỳ hạn 6 và 9 tháng lần lượt ở mức 5,35%/năm và 5,45%/năm.
Tiền gửi từ 5 tỷ đồng trở lên: ACB niêm yết mức cao nhất 5,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi kỳ hạn 9 tháng đạt 5,5%/năm và 6 tháng là 5,4%/năm.
Ngoài ra, ACB cũng triển khai tiền gửi online kỳ hạn tùy chọn, cho phép khách hàng linh hoạt lựa chọn các mốc kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng, với lãi suất tương đương tiền gửi online thông thường. Trường hợp tái tục tự động khi đáo hạn, khách hàng được cộng thêm 0,01%/năm so với mức lãi suất niêm yết.
An ninh tiền tệ
Sự kiện: Lãi suất hôm nayXem tất cả >>
- Ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm cao hàng đầu bất ngờ điều chỉnh mạnh kỳ hạn dài: Gửi 6 tháng lãi cao hơn 36 tháng
- LPBank vừa tăng lãi suất tiết kiệm, gửi kỳ hạn nào hưởng lãi suất cao nhất?
- Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 1/2026: Tăng lần đầu sau hơn 3 năm, kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?
- Lãi suất ngân hàng BIDV mới nhất tháng 1/2026: Lần đầu tiên tăng sau hơn 3 năm, kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?
- Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 1/2026: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?