Cập nhật thị trường tiền tệ 16/1: Lãi suất liên ngân hàng tăng ở tất cả kỳ hạn chính

16-01-2026 - 10:37 AM | Tài chính - ngân hàng

Phiên giao dịch 15/01 ghi nhận lãi suất liên ngân hàng tiếp tục nhích lên ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước hút ròng 4.000 tỷ đồng qua kênh thị trường mở. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữ ổn định, còn tỷ giá USD giảm nhẹ trên thị trường liên ngân hàng và đi ngang trên thị trường tự do.

Kết phiên giao dịch ngày 15/01, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tiếp tục tăng trên diện rộng ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước đó. Cụ thể, lãi suất qua đêm tăng 0,10 điểm %, lên 4,20%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng 0,10 điểm %, giao dịch tại 4,90%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng 0,10 điểm %, lên 5,25%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,20 điểm %, đạt 6,30%/năm.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng cũng tăng nhẹ ở tất cả các kỳ hạn. Lãi suất qua đêm tăng 0,02 điểm %, lên 3,66%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng cùng tăng 0,01 điểm %, lần lượt giao dịch tại 3,69%/năm; 3,75%/năm và 3,82%/năm.

Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong phiên 15/01, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 56 ngày và 91 ngày, với lãi suất áp dụng đồng loạt ở mức 4,5%/năm. Toàn bộ khối lượng chào thầu đều trúng thầu.

Trong ngày, có 8.000 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu. Như vậy, trong phiên giao dịch này, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 4.000 tỷ đồng từ thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm về mức 321.799 tỷ đồng.

Trên thị trường ngoại tệ, trong phiên giao dịch ngày 15/01, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.135 VND/USD so với phiên trước đó.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.929 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn, trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.341 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Ở thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 26.270 VND/USD, giảm tiếp 8 đồng so với phiên 14/01. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch quanh mức 26.600 VND/USD và 26.650 VND/USD.

Quang Hưng

An ninh Tiền tệ

