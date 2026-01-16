VIB đẩy mạnh gói giải pháp hỗ trợ kinh doanh Tết cho tiểu thương

Ba nhu cầu cốt lõi của hộ kinh doanh: bán hàng nhanh, nhận tiền tiện, quản lý rõ ràng

Từ thực tế thị trường, nhiều chuyên gia tài chính cho rằng nhu cầu của hộ kinh doanh không quá phức tạp, nhưng đòi hỏi giải pháp phải "đúng và trúng". Thứ nhất là bán hàng nhanh, hạn chế tối đa việc gián đoạn trong giờ cao điểm. Thứ hai là nhận tiền thuận tiện, chấp nhận đa dạng hình thức thanh toán. Và quan trọng hơn cả, là quản lý dòng tiền rõ ràng, minh bạch để chủ động trong vận hành và tuân thủ quy định thuế.

Điểm chung của các nhu cầu này là mong muốn đạt được hiệu quả cao hơn, nhưng không phải đánh đổi bằng việc thay đổi hoàn toàn cách làm quen thuộc. Đây cũng là lý do các nền tảng tài chính số dành riêng cho hộ kinh doanh đang được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như là một lớp hạ tầng mới cho hoạt động bán lẻ.

Trong xu hướng đó, VIB là một trong những ngân hàng sớm định vị mảng giải pháp tài chính cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, với gói giải pháp VIB Business được thiết kế theo hướng tích hợp, đơn giản hóa trải nghiệm nhưng vẫn đảm bảo chiều sâu quản trị.

VIB Business App: Quản lý dòng tiền minh bạch, sẵn sàng đối soát thuế

Mùa Tết bận rộn, chủ kinh doanh cần một công cụ giúp vận hành linh hoạt mà vẫn đảm bảo dữ liệu giao dịch đầy đủ cho việc kê khai thuế. VIB Business App là ứng dụng ngân hàng số được thiết kế riêng cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ – đáp ứng nhu cầu quản lý dòng tiền hiệu quả mọi lúc, mọi nơi.

Ứng dụng tích hợp công nghệ SoftPOS, cho phép biến điện thoại thành máy POS chấp nhận thanh toán thẻ – không cần đầu tư thiết bị riêng. VIB Business App cung cấp các giải pháp thanh toán toàn diện: chuyển tiền đơn, chuyển tiền lô, chuyển tiền qua mã QR – đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng kinh doanh.

Tính năng QR Merchant cho cửa hàng giúp tạo mã QR riêng biệt cho từng cửa hàng hoặc điểm bán, quản lý doanh thu rõ ràng và nâng cao trải nghiệm thanh toán của khách hàng. Hệ thống quản lý tài chính thông minh còn cho phép phân quyền xử lý giao dịch linh hoạt – phù hợp với các hộ kinh doanh có nhiều nhân viên hoặc nhiều điểm bán.

Bên cạnh đó, giờ cao điểm đông khách, khó có thể liên tục kiểm tra điện thoại để xác nhận thanh toán. Loa VIB Noti giải quyết đúng nỗi lo này – thông báo giao dịch bằng giọng nói ngay lập tức, giúp chủ kinh doanh biết được tiền về mà vẫn tập trung phục vụ khách hàng.

Đặc biệt, mọi giao dịch qua VIB Business App đều được ghi nhận tự động theo thời gian thực, tạo thành "nhật ký tài chính" đầy đủ. Khi kỳ quyết toán thuế đến, hộ kinh doanh đã có sẵn hệ thống dữ liệu minh bạch, có thể trích xuất bất kỳ lúc nào – không còn cảnh tập hợp hóa đơn, sổ sách thủ công.

Tài khoản Siêu Lợi Suất: Sinh lời đến 4,5%/năm cho dòng vốn chờ quay vòng

Với quy định thuế mới, việc tách bạch dòng tiền cá nhân và dòng tiền kinh doanh trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đồng thời ưu tiên các giao dịch không dùng tiền mặt để làm cơ sở đối soát, khấu trừ. Điều này khiến dòng tiền "nằm chờ" trong tài khoản thanh toán của hộ kinh doanh trở thành một vấn đề đáng chú ý.

Thay vì chỉ đóng vai trò trung gian giữ tiền, các tài khoản thanh toán thế hệ mới đang được thiết kế để vừa phục vụ giao dịch, vừa giúp dòng tiền nhàn rỗi sinh lời trong thời gian ngắn. Tài khoản Siêu Lợi Suất của VIB được phát triển theo logic này: tiền vẫn nằm trong tài khoản phục vụ kinh doanh, nhưng tự động sinh lời mỗi ngày đến 4,5%/năm, ngay cả khi chỉ trong thời gian rất ngắn.

Chỉ cần 1 chạm kích hoạt trên ứng dụng VIB Business và chọn ngưỡng sinh lời phù hợp, dòng tiền sẽ tự động sinh lời mỗi ngày. Khi cần chuyển tiền để nhập hàng hay thanh toán nhà cung cấp, chủ kinh doanh có thể thực hiện bất kỳ lúc nào mà vẫn được hưởng lợi suất đã tích lũy.

Thẻ tín dụng VIB Business – Giải pháp vốn lưu động linh hoạt cho doanh nghiệp

Thẻ tín dụng doanh nghiệp VIB Business mang đến hạn mức tín chấp lên đến 1 tỷ đồng, không yêu cầu tài sản đảm bảo, kèm theo hai lựa chọn ưu đãi hấp dẫn: miễn lãi tối đa 58 ngày hoặc hoàn tiền 1% không giới hạn.

Thông qua việc quản lý dòng tiền thông minh sinh lời qua tài khoản Siêu Lợi Suất của VIB, doanh nghiệp còn có thể tận dụng thêm ưu đãi kép thông qua tận dụng hạn mức tín chấp trên thẻ tín dụng VIB Business với thời gian miễn lãi dài nhất thị trường lên đến 58 ngày, miễn phí thường niên trọn đời để tối ưu chi phí, minh bạch quản lý dòng tiền và tuân thủ các quy định thuế.

Ngoài ra, với các chi phí lớn và thường xuyên như chi phí mua hàng, trữ hàng, chi phí thanh toán tiện ích, chi phí quảng cáo,… doanh nghiệp có thể chọn ưu đãi còn lại của thẻ VIB Business Card để tận hưởng ưu đãi hoàn tiền 1% không giới hạn hoặc ưu đãi chiết khấu thanh toán trực tiếp đến 30% khi dùng thẻ, được VIB và Visa liên kết triển khai từng thời kỳ. Đơn cử như ưu đãi giảm 50.000 VNĐ cho chuyến đi GrabCar - Grab For Business từ 100.000đ trở lên với thẻ tín dụng VIB Business cùng nhiều ưu đãi thiết thực khác.

Bộ giải pháp toàn diện của VIB gồm tài khoản Siêu Lợi Suất, thẻ VIB Business Card, ứng dụng VIB Business và loa thanh toán VIB đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong dịp tết 2026 - giúp tối ưu chi phí, tuân thủ quy định về thuế, quản trị tài chính minh bạch và rõ ràng.

Ưu đãi hấp dẫn mùa kinh doanh Tết

Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong mùa cao điểm Tết, từ nay đến hết 31/05/2026, VIB dành tặng nhiều ưu đãi thiết thực khi đăng ký sử dụng gói giải pháp hỗ trợ kinh doanh:

Hoàn tới 168.000đ khi lần đầu đăng ký tính năng Siêu Tài Khoản, sử dụng gói tài khoản iBusiness/ sBusiness và liên kết tài khoản thanh toán với loa VIB Noti.

Tặng loa VIB Noti hỗ trợ thông báo tiền về tài khoản khi sử dụng tính năng Siêu Tài Khoản, gói tài khoản iBusiness/ sBusiness và duy trì doanh số giao dịch thỏa điều kiện.

Tặng tài khoản số đẹp trị giá 10 triệu đồng. Miễn phí sử dụng phần mềm bán hàng của đối tác lên đến 6 tháng, bao gồm sử dụng hóa đơn điện tử và miễn phí chữ ký số.

Cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác dành cho khách hàng đăng ký mới và sử dụng dịch vụ.

Mùa Tết 2026 không chỉ là câu chuyện bán hàng và doanh thu, mà còn là thời điểm bản lề để hộ kinh doanh định hình lại cách quản lý dòng tiền và dữ liệu tài chính. Khi chính sách thuế ngày càng chuẩn hóa, việc đầu tư vào các công cụ tài chính số không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm, mà dần trở thành xu hướng tất yếu.

Trong bức tranh đó, các gói giải pháp tích hợp như VIB Business cho thấy cách tiếp cận từ góc độ hạ tầng: không can thiệp sâu vào cách bán hàng, nhưng cung cấp nền tảng để dòng tiền vận hành minh bạch, hiệu quả và sẵn sàng cho các yêu cầu quản lý mới. Với nhiều hộ kinh doanh, đây có thể là bước chuyển quan trọng để an tâm kinh doanh trong mùa cao điểm, và chủ động hơn trong cả năm phía trước.



