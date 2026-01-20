Cập nhật lợi nhuận ngân hàng 20/1: Techcombank báo lãi quý IV tăng gấp đôi, lộ diện 6 nhà băng sinh lời cao nhất năm 2025

Techcombank báo lãi quý IV/2025 cao cấp đôi cùng kỳ 2024

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 32,5 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm trước và vượt mục tiêu đề ra 31,5 - 31,7 nghìn tỷ đồng – tiếp tục nằm trong nhóm các ngân hàng TMCP có lợi nhuận cao nhất ngành. Đặc biệt, quý 4/2025 thiết lập kỷ lục quý thứ ba liên tiếp với LNTT đạt 9,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng gần gấp đôi (+94,9%) so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản của Techcombank vượt 1,19 triệu tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Tính riêng Ngân hàng, tín dụng tăng gần 18,4% so với đầu năm, lên 824 nghìn tỷ đồng.

Techcombank kết thúc năm 2025 với tổng tiền gửi đạt 665,6 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% so với đầu năm với tỷ lệ CASA chiếm 40,4% tổng huy động. Chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm giúp Techcombank đã cán mốc 18 triệu khách hàng, tăng thêm 2,7 triệu trong năm 2025.





Techcombank tiếp tục khẳng định vị thế tài chính với các chỉ số thanh khoản được duy trì ở mức an toàn cao. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) đạt 76,5%, giảm đáng kể so với mức 81,2% của quý 3 và thấp hơn nhiều so với ngưỡng trần 85% của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn duy trì ổn định ở mức 24,6%.





*VCB: Số liệu ước tính - **CTG: Lợi nhuận riêng lẻ

Lợi nhuận VPBank lần đầu vượt 30.000 tỷ

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất cao nhất lịch sử, đạt hơn 30.600 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 121% kế hoạch đã đề ra. Riêng quý IV, lợi nhuận VPBank vượt 10.200 tỷ đồng, cao nhất trong 4 năm qua. Các chỉ tiêu sinh lời ghi nhận sự cải thiện đáng kể, với ROE, ROA hợp nhất lần lượt đạt gần 16% và 2,2%. Trong đó, ngân hàng mẹ đạt lợi nhuận hơn 26.300 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 44,4% so với năm 2024.

Tổng tài sản hợp nhất đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 36,4% so với đầu năm và hoàn thành 111% kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông. Dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank tại thời điểm cuối năm 2025 đạt hơn 961.000 tỷ đồng, ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ tại cả ngân hàng mẹ và các công ty thành viên. Trong đó, tín dụng riêng lẻ ở mức 850.000 tỷ đồng, tăng 35% - đánh dấu tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Cuối 2025, tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất theo Thông tư 31 giảm xuống dưới 3%; nợ xấu riêng lẻ về khoảng 2%.

Lợi nhuận Vietcombank ước tính vượt 45.000 tỷ

Theo thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, lãnh đạo Vietcombank cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2025 của ngân hàng tăng hơn 7% so với năm 2024 và theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Với lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024 đạt hơn 42.200 tỷ đồng, ước tính mức lãi năm 2025 của Vietcombank đạt trên 45.000 tỷ đồng – mức cao nhất lịch sử.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vietcombank đạt 2,48 triệu tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2024. Dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 1,66 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15%. Ở chiều huy động, nguồn vốn thị trường I đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm trước, bảo đảm cân đối nguồn - sử dụng vốn an toàn. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất BIDV đạt trên 36.000 tỷ đồng

Báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ban lãnh đạo BIDV cho biết, tính đến hết 31/12/2025, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt và vượt kế hoạch NHNN và Đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2025, tổng tài sản BIDV đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024; tiếp tục là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam. Huy động vốn đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng; tăng trưởng 13,7%. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 15,2%. Chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn; tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 kiểm soát ở mức 1,2%. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 9%.

Lợi nhuận VietinBank cao kỷ lục

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, Ban lãnh đạo VietinBank cho biết đã hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2025.

Kết thúc năm 2025, VietinBank đã đạt lợi nhuận trước thuế riêng lẻ trên 41.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2024. Quy mô tổng tài sản vượt mức 100 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 18% so với năm 2024.

Nguồn vốn huy động tăng trưởng 12% so với cuối năm 2024. Tăng trưởng CASA đột phá trong bối cảnh thị trường khó khăn với tỷ trọng CASA đạt mức trên 25% vào cuối 2025. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1%, tuân thủ hạn mức kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức cao.

MB lãi hơn 34.200 tỷ đồng

Tại Hội nghị Quân chính năm 2025 và Đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB cho biết, năm 2025, lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn đạt trên 34.200 tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm ngoái.

Tính đến hết năm 2025, tổng tài sản MB đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2024. Dư nợ tín dụng vượt mức 1 triệu tỷ đồng, tăng 35%. Các chỉ số về hiệu quả và an toàn duy trì ổn định. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1.3%, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Kienlongbank báo lãi gấp đôi năm trước

KienlongBank (KLB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 đạt 786 tỷ đồng, tăng tới 124% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm, ngân hàng này ghi nhận mức lãi 2.323 tỷ đồng, tăng trưởng 109%.

Khép lại năm 2025, quy mô tổng tài sản của KienlongBank lần đầu tiên vượt mốc sáu con số, đạt hơn 103.000 tỷ đồng, tăng 5.284 tỷ đồng so với thời điểm cuối 9 tháng đầu năm. Huy động vốn đạt 91.360 tỷ đồng, trong khi dư nợ cho vay khách hàng đạt 71.587 tỷ đồng, tăng lần lượt 3.869 tỷ đồng và 665 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu duy trì trên 80%.

ABBank báo lãi gấp 4,7 lần năm 2024

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 3.522 tỷ đồng, gấp 4,7 lần so với kết quả hợp nhất năm 2024 và hoàn thành gần 200% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 31/12/2025, huy động khách hàng đạt 161.221 tỷ đồng, hoàn thành 140% kế hoạch năm, trong khi dư nợ tín dụng đạt hơn 127.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024.

Lợi nhuận 11 tháng BVBank cao hơn 31% cả năm 2024

Ban lãnh đạo BVBank cho biết lợi nhuận trước thuế tính đến hết tháng 11/2025 đạt 515 tỷ đồng, vượt 31% so với mức thực hiện năm 2024 và hoàn thành 94% kế hoạch đặt ra. Tính đến tháng 11/2025, tổng tài sản BVBank đạt 127.281 tỷ đồng, gấp đôi so với 2020, mạng lưới đạt 126 điểm kinh doanh, gấp 1,4 lần so với 2020.

Lợi nhuận Nam A Bank vượt 5.200 tỷ

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 5.254 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 15,6% so với năm 2024.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản ngân hàng đạt 418.335 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với đầu năm, theo đó chính thức lọt vào Top 15 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống. Tổng tiền gửi từ tổ chức kinh tế, cá nhân và phát hành giấy tờ có giá đạt hơn 211.000 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng hơn 18,4% so với cuối năm 2024.

Về hoạt động tín dụng, ngân hàng đạt hơn 198.000 tỷ đồng, tăng trưởng 18,2% so với đầu năm. Bên cạnh đó, tổng quy mô đầu tư Trái phiếu chính phủ và giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng phát hành đạt hơn 40.000 tỷ đồng, tăng trưởng 92,1%.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đã giảm đáng kể xuống còn 2,15% (1,93% trước CIC), trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng mạnh lên hơn 54%. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) giảm từ 44% trong năm 2024 xuống còn 33,2%.

Sacombank chỉ hoàn thành hơn một nửa kế hoạch lợi nhuận

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt 7.628 tỷ đồng, tương đương 52% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Kết quả này chịu tác động chủ yếu từ việc ngân hàng chủ động tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, với tổng mức trích lập cả năm hơn 11.300 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Sacombank đạt gần 918.000 tỷ đồng, tăng gần 23% so với đầu năm. Tổng huy động đạt hơn 837.000 tỷ, tăng 24% và tổng tín dụng đạt hơn 626.000 tỷ, tăng 16%.

Lợi nhuận trước phân bổ NCB dự kiến đạt gần 900 tỷ đồng

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vừa qua, Chủ tịch Ngân hàng Quốc dân (NCB) Bùi Thị Thanh Hương cho biết, với mức tăng trưởng tín dụng khoảng 35%, lợi nhuận trước phân bổ của ngân hàng trong năm 2025 dự kiến đạt gần 900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phê duyệt tại Đề án tái cơ cấu, toàn bộ lợi nhuận phát sinh của NCB sẽ được sử dụng để bù đắp các tổn thất tài chính do nợ xấu đã được nhận diện trong Đề án tái cơ cấu. Do đó, theo công bố dự kiến, lợi nhuận sau phân bổ của ngân hàng đến cuối năm 2025 sẽ là 0 đồng.



