Nghỉ Tết 9 ngày, ACB gợi ý những lựa chọn chi tiêu cho chuyến đi đầu năm

Vé Tết mở bán sớm, du lịch bước vào guồng tăng tốc

Theo báo cáo của Cục Thống kê, năm 2025 du lịch Việt Nam ghi nhận đà phục hồi rõ nét khi lượng khách quốc tế và nội địa tăng trưởng ổn định, doanh thu du lịch lữ hành tăng hơn 20%, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng hơn 14% so với năm trước. Những tháng cuối năm 2025, các hãng bay lớn đã đồng loạt mở bán vé Tết Nguyên đán 2026 với quy mô đáng kể. Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đưa ra thị trường hơn 3,5 triệu vé, trong khi Vietjet mở bán hơn 2,5 triệu ghế phục vụ mùa Tết. Cộng hưởng với kỳ nghỉ Tết kéo dài được đề xuất, đây được xem là cú hích quan trọng giúp kích hoạt nhu cầu du lịch đầu năm.

Cách tích lũy cho hành trình bay cũng bắt đầu dịch chuyển, thay vì chỉ được ghi nhận qua số chuyến cất cánh, nhu cầu tích dặm và giữ hạng mở rộng sang cả những khoản chi tiêu xoay quanh du lịch và trải nghiệm. Từ đó, Lotusmiles Pay – thẻ hội viên tích hợp thanh toán đầu tiên tại Việt Nam do ACB hợp tác cùng Vietnam Airlines và Visa – trở thành lựa chọn phù hợp cho nhịp sống này. Thẻ cho phép người dùng vừa chi tiêu thường ngày, vừa từng bước tích lũy và thăng hạng hội viên Lotusmiles, để hành trình tích dặm không chỉ bắt đầu ở sân bay, mà hình thành ngay trong nhịp sống hàng ngày như: mua vé máy bay cho gia đình, đặt phòng nghỉ dưỡng cuối tuần, dùng bữa tại nhà hàng, mua sắm tại trung tâm thương mại hay thanh toán các dịch vụ tiện ích cao cấp.

ACB: Ưu đãi giá vé cho mùa cao điểm, thêm dư địa cho hành trình hội viên

Cuối năm và cận Tết luôn là giai đoạn cao điểm với hội viên Lotusmiles khi giá vé tăng, nhu cầu bay cao, trong khi số chặng di chuyển chưa chắc tương xứng để duy trì hạng. Với Lotusmiles Pay, các giao dịch mua vé trong mùa cao điểm không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển, mà còn trở thành "điểm chạm" quan trọng để tích dặm và xét hạng.

Từ ngày 01.01.2026, ACB triển khai chương trình ưu đãi Cất cánh Tết sum vầy – Hoàn tiền cùng thẻ ACB. Theo đó, chủ thẻ Lotusmiles Pay được hoàn tiền đến 50%, tối đa 500.000 đồng cho giao dịch mua vé máy bay từ 2.000.000 đồng trở lên, đồng thời được hoàn 100% phí dịch vụ Wifi trên các chuyến bay của Vietnam Airlines.

Trong mùa du lịch cao điểm, ưu đãi giúp giảm áp lực chi phí trước mắt. Nhưng giá trị lớn hơn nằm ở việc mọi giao dịch mua vé vẫn được ghi nhận để tích dặm và xét hạng, giúp hành trình hội viên không bị gián đoạn ngay cả khi nhu cầu bay tăng mạnh.

Không cần thêm chuyến bay, cũng không cần thay đổi thói quen chi tiêu. Vé về quê ăn Tết, chuyến du lịch ngắn ngày sau kỳ nghỉ hay những khoản chi lớn cho gia đình đều có thể trở thành một phần của hành trình giữ hạng. Với Lotusmiles Pay, du lịch Tết không chỉ là điểm đến, mà còn là bước đệm cho những chuyến bay tương lai.

Nhằm mang đến trải nghiệm vượt trội cho các Khách hàng mới mở thẻ Lotusmiles Pay, chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho hội viên Lotusmiles được triển khai với nhiều quà tặng giá trị. Chỉ cần chi tiêu từ 20 triệu đồng trở lên trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ Lotusmiles Pay, Hội viên có thể lựa chọn một trong ba phần quà hấp dẫn gồm: 8.000 dặm thưởng, hoặc 4 lượt sử dụng Phòng khách Bông Sen tại các sân bay Hà Nội/ Quy Nhơn/ Hồ Chí Minh, hoặc gói E–voucher bao gồm 01 voucher Starbucks trị giá 1.000.000 đồng và 05 voucher Shopee, mỗi voucher trị giá 200.000 đồng. Đây là cơ hội để khách hàng gia tăng đặc quyền bay, tận hưởng tiện ích cao cấp và tối ưu trải nghiệm mua sắm – giải trí trong hệ sinh thái đối tác đa dạng. Đăng ký ngay thẻ Lotusmiles Pay tại ứng dụng Lotusmiles để những chuyến đi mùa Tết không chỉ đưa bạn về nhà – mà còn đưa bạn tiến gần hơn tới hạng Gold.



