Sáng 21/1: Giá vàng thế giới vượt mốc 4.800 USD/ounce, giá vàng trong nước tiến sát 170 triệu đồng/lượng

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay sáng nay tiếp tục bứt phá mạnh, giao dịch quanh ngưỡng 4.807 USD/ounce, tăng khoảng 44 USD/ounce so với mức đóng cửa phiên liền trước.

Giá vàng thế giới có thời điểm vượt mốc 4.800 USD/ounce.

Đà tăng mạnh của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro gia tăng trên các thị trường tài chính toàn cầu, qua đó thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 79%, phản ánh mức độ gia tăng đáng kể của các rủi ro địa chính trị và căng thẳng thương mại toàn cầu. Những yếu tố này đang làm suy giảm khẩu vị rủi ro của giới đầu tư, đồng thời củng cố vai trò của vàng như một kênh bảo toàn giá trị.

Đáng chú ý, căng thẳng gần đây leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thêm thuế quan đối với 8 quốc gia châu Âu liên quan đến tranh chấp về quyền kiểm soát Greenland. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về khả năng bùng phát một cuộc xung đột thương mại quy mô lớn giữa Mỹ và châu Âu. Bên cạnh đó, tình hình bất ổn kéo dài tại Trung Đông, đặc biệt là các rủi ro xoay quanh Iran, cùng với những bất định chưa có hồi kết của xung đột Nga - Ukraine, tiếp tục gia tăng áp lực lên thị trường tài chính toàn cầu.

Song song với các yếu tố địa chính trị, hoạt động mua vàng quy mô lớn của các ngân hàng trung ương vẫn đang diễn ra mạnh mẽ, như một phần trong chiến lược đa dạng hóa dự trữ và giảm phụ thuộc vào đồng USD. Ngoài ra, những lo ngại liên quan đến tính bền vững tài khóa của Mỹ, nợ công gia tăng và vấn đề độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng đang tạo thêm lực đỡ cho giá vàng.

Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia dự báo khả năng giá vàng vượt mốc 5.000 USD/ounce vào năm 2026 không còn là kịch bản xa vời, nếu các rủi ro địa chính trị và bất ổn vĩ mô tiếp tục kéo dài.

Trên các thị trường tài chính khác, giá dầu thô tăng và đang giao dịch quanh mức 60,50 USD/thùng. Chỉ số USD Index giảm mạnh, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,271%, tăng đáng kể so với tuần trước, phản ánh những biến động lớn trong kỳ vọng chính sách tiền tệ và dòng vốn toàn cầu.

Giá vàng trong nước duy trì ở mức cao

Tại thị trường trong nước, giá vàng ghi nhận điều chỉnh mạnh so với phiên trước. Cụ thể, Công ty SJC, PNJ, DOJI đã nâng giá vàng miếng lên mức 167,2 - 169,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng tăng phổ biến từ 1–3 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Hiện PNJ và DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 162 – 165 triệu đồng/lượng, trong khi Công ty SJC giao dịch quanh 164,2 – 166,7 triệu đồng/lượng.﻿

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện chưa ghi nhận sự điều chỉnh, vẫn đồng loạt được niêm yết ở mức 164,1 – 166,1 triệu đồng/lượng (mua – bán).