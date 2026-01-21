VDSC dự báo lợi nhuận HDBank vượt mốc 27.000 tỷ, ROE lên gần 26% trong năm 2026

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa công bố báo cáo triển vọng đối với Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã chứng khoán HDB), trong đó các chuyên gia nhấn mạnh vai trò của cấu trúc cổ đông ổn định, định hướng chiến lược rõ ràng và năng lực quản trị dài hạn trong việc tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của ngân hàng.

Trên cơ sở nền tảng quản trị và chiến lược này, VDSC đánh giá HDBank có dư địa tăng trưởng tích cực trong nhiều chỉ tiêu tài chính trọng yếu như tăng trưởng tín dụng, lợi nhuận, cũng như các chỉ số hiệu quả sinh lời như ROE và ROA trong giai đoạn tới.

Tăng trưởng tín dụng 2026 dự báo đạt 32%, lợi nhuận tăng 34%

VDSC kỳ vọng HDBank sẽ ghi nhận tăng trưởng tín dụng năm 2026 lên tới 32%. Động lực chính đến từ mảng bán lẻ và SME - 2 phân khúc mang lại biên lãi cao cùng với hệ sinh thái khách hàng liên kết. Biên lãi thuần (NIM) của HDBank duy trì trên 5%, thuộc nhóm cao nhất ngành, nhờ cơ cấu danh mục cho vay thiên về bán lẻ và khả năng kiểm soát chi phí vốn hiệu quả.

Cùng với tăng trưởng tín dụng, thu nhập ngoài lãi được dự báo tiếp tục tăng trưởng hai chữ số, đạt 33% trong 2026, với động lực đến từ hoạt động bancassurance và mảng tư vấn doanh nghiệp, ghi nhận kết quả khả quantừ trong Q2/2025.

Trên cơ sở đó, lợi nhuận trước thuế năm 2026 của HDBank được VDSC dự phóngđạt 27.220 tỷ đồng,tăng trưởng 34%. Về hiệu quả sinh lời, HDBank duy trì ROE trong vùng 26%, vượt xa mức trung bình ngành khoảng 18%.

Đặt mục tiêu vươn lên Top 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam

Theo VDSC, HDBank đặt mục tiêu vươn lên nhóm Top 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam về tổng tài sản, với quy mô năm 2030 đạt khoảng 110 tỷ USD. Mục tiêu này tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) giai đoạn 2025–2030 trên 25%/năm.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, HDBank xác định mô hình tập đoàn tài chính -ngân hàng đa năng và hiện đại (HD Financial Group - HDFG) là động lực tăng trưởng trung tâm. Ngân hàng tập trung vào việc tối đa hóa sức mạnh cộng hưởng giữa các công ty thành viên, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và mở rộng quy mô một cách có kiểm soát.

Cụ thể, hệ sinh thái tài chính của HDFG được xây dựng xoay quanh 2 trụ cột chính: chia sẻ hạ tầng để tối ưu chi phí vận hành và chia sẻ dữ liệu khách hàng nhằm đẩy mạnh bán chéo sản phẩm. Đây là yếu tố then chốt giúp HDBank duy trì hiệu quả sinh lời cao trong bối cảnh quy mô tổng tài sản tăng nhanh. Việc tận dụng hạ tầng chung và dữ liệu tập trung cho phép ngân hàng kiểm soát tốt chi phí hoạt động, qua đó bảo vệ biên lợi nhuận ngay cả khi mở rộng mạnh về quy mô.

Về quy mô khách hàng, hệ sinh thái cốt lõi của HDBank hiện phục vụ hơn 30 triệu khách hàng, đồng thời tiếp cận thêm khoảng 20 triệu khách hàng từ hệ sinh thái mở rộng, bao gồm các đối tác doanh nghiệp lớn.

Dưới góc nhìn định giá, VDSC áp dụng mức P/B mục tiêu khoảng 1,9-2,1 lần đối với HDBank, so với mặt bằng ngành dao động quanh 1,4-1,6 lần, phản ánh kỳ vọng vào một chu kỳ tăng trưởng mới của ngân hàng trong giai đoạn 2026-2027, khi chiến lược hệ sinh thái tiếp tục được hiện thực hóa vào các chỉ tiêu tài chính và hiệu quả sinh lời.