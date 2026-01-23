Cập nhật thị trường tiền tệ: Tỷ giá USD tăng, NHNN tiếp tục hút ròng thanh khoản VND

Thị trường ngoại tệ: Trong phiên giao dịch ngày 22/01, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng nhẹ tỷ giá trung tâm. Theo đó, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.125 VND/USD, tăng 1 đồng so với phiên trước đó.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.919 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn, trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.331 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 26.271 VND/USD, tăng tiếp 4 đồng so với phiên 21/01. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tăng 50 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch quanh mức 26.650 VND/USD và 26.700 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng: Ngày 22/01, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND biến động trái chiều giữa các kỳ hạn so với phiên trước đó. Cụ thể, lãi suất qua đêm giữ nguyên ở mức 2,80%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng 0,10 điểm %, giao dịch tại 4,20%/năm.

Ở chiều ngược lại, lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 0,25 điểm %, xuống còn 4,80%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm nhẹ 0,05 điểm %, còn 6,75%/năm.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn. Lãi suất qua đêm giữ nguyên ở mức 3,61%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 0,01 điểm %, xuống 3,66%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm 0,03 điểm %, còn 3,71%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 0,05 điểm %, xuống 3,76%/năm.

Nghiệp vụ thị trường mở: Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong phiên 22/01, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày và 56 ngày, với lãi suất áp dụng đồng loạt ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, không phát sinh khối lượng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, trong khi 1.000 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 56 ngày. Trong ngày, có khoảng 2.891 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, trong phiên giao dịch này, Ngân hàng Nhà nước hút ròng khoảng 1.891 tỷ đồng từ thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm xuống mức 269.523 tỷ đồng.