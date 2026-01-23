Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

23-01-2026 - 06:00 AM | Tài chính - ngân hàng

Bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tái đắc cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh 1.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng là một trong số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa được bầu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chiều ngày 22/1, Đại hội Đảng XIV đã công bố danh sách ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, bao gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Trong danh sách trúng cử Ủy viên Trung ương khóa XIV, có 10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Trong đó, có 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

7 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục trúng cử Ủy viên Trung ương khóa XIV, gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là một trong số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa được bầu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.


Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

