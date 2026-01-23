Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VPBank đưa ‘Chạm & đi’ đến hàng triệu chuyến giao thông công cộng TP.HCM

23-01-2026 - 08:00 AM | Tài chính - ngân hàng

Hợp tác giữa VPBank và Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP.HCM mở ra hệ sinh thái di chuyển thông minh, hiện đại và bền vững, trong đó thanh toán không tiếp xúc đóng vai trò nền tảng.

Giải pháp "Chạm & đi" Pay by Account của VPBank trên ứng dụng MultiGO được triển khai như bước khởi đầu, hướng tới phục vụ thanh toán tiện lợi tại đô thị 14 triệu dân.

Chiều 21/1/2026, VPBank và Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng, thuộc Sở Xây dựng TP.HCM đã ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng phục vụ giao thông công cộng, hướng tới mục tiêu tăng cường xã hội hóa thanh toán, phổ cập phương thức thanh toán không tiếp xúc và nâng cao trải nghiệm di chuyển của người dân. 

Trong khuôn khổ hợp tác, VPBank và Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP.HCM xác định việc tích hợp các giải pháp thanh toán số là bước đi nền tảng. Mục tiêu dài hạn là xây dựng một hệ sinh thái di chuyển toàn diện, nơi người dân có thể tiếp cận giao thông công cộng thông qua các trải nghiệm số liền mạch, từ tìm tuyến, lên kế hoạch di chuyển đến thanh toán và quản lý chi tiêu.

Ở giai đoạn đầu, nhờ sự hỗ trợ công nghệ của Mastercard, hai bên lựa chọn triển khai tính năng thanh toán "Chạm & đi" Pay by Account trên ứng dụng MultiGO - nền tảng tập hợp các loại hình giao thông công cộng tại TP.HCM. Đây được xem là bước khởi đầu trong lộ trình hợp tác, tạo tiền đề để mở rộng thêm nhiều tiện ích số khác trong thời gian tới.

VPBank đưa ‘Chạm & đi’ đến hàng triệu chuyến giao thông công cộng TP.HCM- Ảnh 1.

Tính năng Pay by Account từ VPBank mang tới trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, tiện lợi và an toàn cho khách hàng.

Với Pay by Account, người dùng có thể thanh toán trực tiếp từ tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng ngân hàng số khi sử dụng giao thông công cộng. Giải pháp hướng tới việc giảm sự phụ thuộc vào tiền mặt và vé giấy, đồng thời rút ngắn thao tác thanh toán trong quá trình di chuyển. Hiện tính năng đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai, tập trung hoàn thiện khả năng tích hợp và trải nghiệm người dùng.

Đại diện VPBank cho biết, việc đồng hành cùng cơ quan quản lý giao thông là cách để các giải pháp tài chính số đi sâu hơn vào đời sống đô thị. Khi thanh toán được gắn với nhu cầu thiết yếu như đi lại hằng ngày, người dân sẽ dễ dàng tiếp cận và hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ không tiền mặt một cách tự nhiên hơn.

Đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP.HCM đánh giá, hợp tác với VPBank mở ra cơ hội chuẩn hóa các dịch vụ hỗ trợ người dân trong quá trình sử dụng giao thông công cộng. Thanh toán không tiếp xúc là một trong những cấu phần quan trọng của đô thị thông minh, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch hóa dữ liệu và cải thiện trải nghiệm hành khách trong dài hạn.

Giao thông công cộng tại TP.HCM, bao gồm xe buýt, metro, buýt sông… đang phục vụ hàng triệu lượt di chuyển mỗi ngày tại thành phố 14 triệu dân. Khi nhu cầu đi lại tăng cao, bài toán đặt ra không chỉ nằm ở hạ tầng vận tải mà còn ở trải nghiệm sử dụng dịch vụ. Vì thế, việc hợp tác giữa cơ quan quản lý giao thông với ngân hàng lớn như VPBank sẽ chuẩn hóa trải nghiệm thanh toán thuận tiện, nhanh gọn - là một trong những yếu tố then chốt để người dân sẵn sàng lựa chọn giao thông công cộng thay cho phương tiện cá nhân. Sự thay đổi này không chỉ giúp giảm áp lực cho hạ tầng giao thông đô thị mà còn hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững, giảm phát thải và nâng cao chất lượng sống tại TP.HCM.

Kim Ngân

