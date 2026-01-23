Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Techcombank có thông báo quan trọng, áp dụng từ ngày 25/1/2026

23-01-2026

Ngân hàng Techcombank vừa phát đi thông báo quan trọng về việc thay đổi chính sách dịch vụ thông báo biến động số dư, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của nhiều khách hàng cá nhân ngay trước thềm Tết Nguyên đán.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 25/1/2026, Techcombank sẽ chính thức áp dụng cơ chế tự động dừng cung cấp dịch vụ thông báo biến động số dư qua tin nhắn điện thoại (SMS) và tin nhắn Zalo (ZNS) đối với một nhóm khách hàng cụ thể. Quyết định này được đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống và đảm bảo chất lượng dịch vụ chung cho toàn bộ người dùng. Đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của đợt rà soát này là các khách hàng cá nhân đang bị hệ thống ghi nhận nợ phí dịch vụ tin nhắn từ hai kỳ liên tiếp trở lên.

Việc tạm dừng này chỉ áp dụng cho các kênh thông báo có thu phí, do đó người dùng cần đặc biệt lưu ý kiểm tra lại trạng thái tài khoản của mình để tránh bị gián đoạn thông tin giao dịch, nhất là trong giai đoạn cao điểm mua sắm đầu năm 2026.

Tuy nhiên, thay đổi này hoàn toàn không ảnh hưởng đến các kênh thông báo miễn phí khác. Khách hàng vẫn có thể nhận thông báo biến động số dư đầy đủ và tức thì thông qua Email hoặc thông báo đẩy (push notification) trên ứng dụng Techcombank Mobile mà không mất bất kỳ chi phí nào.

Đối với những khách hàng có nhu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ SMS hoặc Zalo để theo dõi số dư, Techcombank cho biết tính năng này có thể được đăng ký lại sau khi chủ tài khoản đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ nộp các khoản phí còn tồn đọng.

Để thanh toán, hệ thống sẽ thực hiện thu phí tự động ngay khi tài khoản thanh toán có số dư, hoặc khách hàng có thể chủ động đến nộp phí trực tiếp tại các quầy giao dịch. Ngân hàng cũng nhấn mạnh rằng hệ thống sẽ từ chối mọi yêu cầu đăng ký lại dịch vụ nếu khoản nợ phí chưa được thanh toán dứt điểm.

Theo Khả Văn

Đời sống & pháp luật

