Một ngân hàng báo lãi quý 4/2025 tăng 97%

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank – VAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2025.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 của ngân hàng đạt 573 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ. Nhiều mảng kinh doanh của VietABank tăng trưởng mạnh, trong đó thu nhập lãi thuần tăng tới 98% lên 1.608 tỷ đồng trong quý 4. Lãi từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 83% lên 73 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, lợi nhuận trước thuế tăng 49,4% so với năm 2024, đạt 1.623 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng chính đến từ thu nhập lãi thuần, tăng 46% so với năm trước và đạt 3.401 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ cũng tích cực, tăng 27%, đạt 164 tỷ đồng. Ngân hàng cũng có lãi hơn 25 tỷ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối trong năm nay, trong khi năm ngoái bị lỗ 1,4 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động của VietABank năm 2025 đạt 3.787 tỷ, tăng 42%. Đáng chú ý, ngân hàng kiểm soát chi phí hoạt động tốt hơn khi giảm 2,4% xuống 996 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2025, VietABank có tổng tài sản đạt hơn 140 nghìn tỷ đồng, tăng 17,2% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 88,7 nghìn tỷ, tăng 11%. Tiền gửi khách hàng đạt hơn 99 nghìn tỷ,t ăng 9,7% trong năm 2025.

Nợ xấu của VietABank cuối năm 2025 là 1.161 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cho vay ở mức 1,31%, cải thiện so với mức 1,37% cuối năm 2024.



