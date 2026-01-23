Techcombank điều chuyển, bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Theo thông báo từ Techcombank, ông Phạm Quang Thắng sẽ thôi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng Techcombank. Đồng thời, Ngân hàng cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ, giữ chức Phó Tổng giám đốc Techcombank. Các quyết định này có hiệu lực từ 01/02/2026.

Ông Phạm Quang Thắng – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng Techcombank

Ông Phạm Quang Thắng gia nhập Techcombank từ 1/11/1994 và là một trong những nhân sự thế hệ đầu tiên của ngân hàng, đồng hành cùng Techcombank từ khi mới thành lập đến khi trở thành một trong những tổ chức Tài chính hàng đầu Việt Nam. Trong suốt hơn 30 năm công tác tại ngân hàng, ông Phạm Quang Thắng đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng như: Kế toán trưởng; Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Quản lý nguồn vốn; Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kế toán tài chính và Kế hoạch; Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp và Giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng… Trên tất cả các cương vị, ông Phạm Quang Thắng đều chứng minh được khả năng lãnh đạo xuất sắc và thành tựu vượt trội. Ông đã dẫn dắt và xây dựng được nhiều hệ thống, nền tảng bước ngoặt, đóng góp lâu dài vào sự an toàn, ổn định, phát triển bền vững của Techcombank. Bên cạnh năng lực lãnh đạo, Ông Phạm Quang Thắng còn có đóng góp lớn trong việc xây dựng và đưa văn hóa tuân thủ thấm nhuần vào đời sống của cán bộ nhân viên, góp phần quan trọng định hình và phát triển văn hóa tổ chức tại Techcombank.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank

Cùng ngày, Techcombank cũng thông báo bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ giữ chức Phó Tổng giám đốc Techcombank. Ông Nguyễn Anh Tuấn gia nhập Techcombank từ năm 2006, và đã trưởng thành ở nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt trong ngân hàng như: Giám đốc Vùng; Phó Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp; Giám đốc Khối Tư vấn tài chính và Dịch vụ khách hàng; Giám đốc Quản lý Hợp kênh; Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ. Ông Tuấn nhận nhiệm vụ dẫn dắt khối Ngân hàng Bán lẻ từ tháng 11/2023. Với 20 năm cống hiến tại Techcombank, Ông Nguyễn Anh Tuấn luôn thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc, tầm nhìn chiến lược và khả năng truyền cảm hứng cho các đội nhóm đạt được những kết quả vượt trội. Trong tất cả các vai trò, từ dẫn dắt hoạt động kinh doanh đến thúc đẩy chuyển đổi đa kênh và định hình trải nghiệm khách hàng, Ông Nguyễn Anh Tuấn luôn thể hiện tầm nhìn lãnh đạo và cam kết không ngừng hướng đến sự xuất sắc. Những đóng góp, sáng kiến mang tính bước ngoặt của Ông Nguyễn Anh Tuấn trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi đã củng cố vị thế dẫn đầu thị trường của Techcombank. Với kinh nghiệm dày dặn, năng lực lãnh đạo vượt trội, kinh qua nhiều địa bàn, thành công trên nhiều vị trí tại Techcombank, trên cương vị mới, Ông Nguyễn Anh Tuấn được kỳ vọng sẽ thiết lập những chuẩn mực mới, tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng, thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững, củng cố vị thế dẫn đầu của Techcombank trong giai đoạn tiếp theo.

Được biết, Ông Phạm Quang Thắng sẽ nhận nhiệm vụ mới tại Masterise Group thành viên thuộc Hệ sinh thái Techcombank – Masterise Group – One Mount, ông Phạm Quang Thắng được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt, đồng hành cùng doanh nghiệp, kiến tạo những thành tựu vượt trội phụng sự quốc gia và vươn tầm khu vực. Cùng với vận hội mới của quốc gia, hệ sinh thái Techcombank – Masterise Group – One Mount đã tham gia vào nhiều dự án chiến lược, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy thương mại, hạ tầng, logistics và chuyển đổi số quốc gia, việc củng cố sức mạnh đội ngũ lãnh đạo là minh chứng cho sự sẵn sàng của Techcombank và Hệ sinh thái, khẳng định vị thế hệ sinh thái toàn diện, đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu trọng điểm quốc gia.