Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 1/2026: Gửi online cao hơn nhiều tại quầy, kỳ hạn nào có lãi suất tốt nhất?

Theo biểu lãi suất huy động mới nhất, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tiếp tục điều chỉnh mặt bằng lãi suất tiền gửi VND, trong đó khách hàng thông thường đang được hưởng mức lãi suất cao nhất lên tới 5,95%/năm khi gửi tiết kiệm qua kênh online. So với gửi tiền tại quầy, lãi suất online dành cho khách hàng thông thường hiện cao hơn phổ biến khoảng 0,25 – 0,3 điểm %/năm ở hầu hết các kỳ hạn.

Diễn biến này cho thấy Techcombank tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn trung và dài hạn, đồng thời khuyến khích khách hàng cá nhân sử dụng kênh giao dịch số.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy

Theo biểu lãi suất tiết kiệm Phát Lộc áp dụng cho hình thức gửi tiền tại quầy, lãi suất dành cho khách hàng thông thường tại Techcombank hiện dao động từ 3,95%/năm đến 5,55%/năm, tùy theo kỳ hạn và số tiền gửi.

Cụ thể, ở các kỳ hạn ngắn từ 1 – 2 tháng, Techcombank niêm yết lãi suất ở mức 3,95 - 4,05%/năm. Sang các kỳ hạn từ 3 – 5 tháng, lãi suất được nâng lên mức 4,25 – 4,35%/năm.

Đối với các kỳ hạn từ 6 – 11 tháng, lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng thông thường được niêm yết phổ biến ở mức 5,35 - 5,45%/năm.

Ở các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên, Techcombank áp dụng mức lãi suất cao nhất 5,45-5,55%/năm đối với khách hàng thông thường khi gửi tiết kiệm tại quầy.

Lãi suất tiết kiệm online

Ở kênh tiết kiệm Phát Lộc Online, Techcombank tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao hơn so với gửi tiền tại quầy đối với khách hàng thông thường.

Theo biểu lãi suất niêm yết, lãi suất tiền gửi online kỳ hạn từ 1 – 2 tháng hiện ở mức 4,35%/năm. Sang các kỳ hạn từ 3 – 5 tháng, lãi suất được nâng lên mức 4,65%/năm.

Đáng chú ý, ở các kỳ hạn trung từ 6 – 11 tháng, Techcombank niêm yết lãi suất tiết kiệm online dành cho khách hàng thông thường ở mức 5,85%/năm, cao hơn khoảng 0,5 điểm %/năm so với gửi tại quầy.

Đối với các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên, khách hàng thông thường gửi tiết kiệm online tại Techcombank được hưởng lãi suất cao nhất 5,95%/năm.

Tin Vũ