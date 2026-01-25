Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân

25-01-2026 - 08:20 AM | Tài chính - ngân hàng

Người có vàng hạn chế bán ra; nguồn cung vàng nhập khẩu còn ít vì cần tập trung ngoại tệ cho nhu cầu thiết yếu hơn... khiến giá vàng miếng SJC tăng cao

Cuối ngày 24-1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 172,3 triệu đồng/lượng, bán ra 174,3 triệu đồng/lượng - tăng 11,5 triệu đồng chỉ trong một tuần.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được mua vào 170,5 triệu đồng/lượng, bán ra 173 triệu đồng/lượng - mức cao nhất từ trước tới nay, thu hẹp cách biệt với giá vàng miếng SJC. 

Trong kiến nghị mới đây, cử tri TP Hà Nội đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho biết nguyên nhân vàng tăng giá và các biện pháp chặn đứng đà tăng (ngoài các biện pháp Chính phủ đang triển khai) để phản ánh đúng thực chất giá trị hàng hóa, ổn định đời sống người dân.

Trả lời kiến nghị này, Ngân hàng Nhà nước cho biết từ tháng 4-2025 đến nay, giá vàng thế giới liên tục biến động, chủ yếu theo xu hướng tăng, nguyên nhân là do căng thẳng địa chính trị, ngoại giao, xung đột tại nhiều khu vực trên thế giới. 

Theo đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng miếng SJC trong nước cũng tăng cao. Nhiều thời điểm, giá vàng trong nước tăng mạnh hơn giá vàng thế giới do người nắm giữ vàng hạn chế bán ra, trong khi các kênh đầu tư khác kém hấp dẫn cũng làm tăng tâm lý đầu cơ, tích trữ vàng.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân- Ảnh 1.

Giá vàng trong nước tăng mạnh thời gian qua

"Việt Nam không phải là quốc gia sản xuất vàng, do vậy nguồn cung chủ yếu từ nhập khẩu. Tuy nhiên, nguồn cung vàng nhập khẩu từ Ngân hàng Nhà nước hạn chế do cần tập trung ngoại tệ cho các nhu cầu thiết yếu hơn" – Ngân hàng Nhà nước giải thích.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để bình ổn thị trường vàng, xử lý tình trạng chênh lệch ở mức cao giữa giá vàng miếng trong nước và vàng thế giới.

Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng), có hiệu lực từ ngày 10-10-2025.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành Thông tư 34/2025 hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012; đồng thời có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu, đề xuất thành lập sở/sàn giao dịch vàng tại Việt Nam.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân- Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh từ đầu năm 2026 tới nay. Nguồn: Công ty SJC

Theo thái Phương

Người lao động

