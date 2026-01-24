Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietcombank rục rịch chào bán riêng lẻ lượng lớn cổ phiếu

24-01-2026 - 17:58 PM | Tài chính - ngân hàng

Vietcombank rục rịch chào bán riêng lẻ lượng lớn cổ phiếu

Vietcombank vừa có động thái mới liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ khi chính thức mời các đơn vị tư vấn tham gia thẩm định giá độc lập cổ phiếu VCB, bước đi quan trọng trong lộ trình tăng vốn điều lệ của ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – VCB) vừa có động thái mới liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ. Theo đó, Vietcombank đã chính thức mời các đơn vị tư vấn tham gia báo giá dịch vụ thẩm định giá độc lập cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của ngân hàng.

Cụ thể, theo thư mời báo giá do Vietcombank ban hành ngày 23/1/2026, ngân hàng này có nhu cầu thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá độc lập phục vụ cho việc xác định giá cổ phiếu Vietcombank trong phương án phát hành riêng lẻ sắp tới. Thời hạn nhận báo giá trước 10h ngày 28/1/2026, hồ sơ được nộp trực tiếp về Ban Mua sắm của Vietcombank tại trụ sở chính ở Hà Nội .

Động thái thuê tư vấn thẩm định giá độc lập cho thấy Vietcombank đang từng bước hoàn thiện các khâu kỹ thuật quan trọng, làm cơ sở cho việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong thời gian tới.

Trước đó, kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ đã nhiều lần được Vietcombank đề cập nhằm củng cố năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu về hệ số an toàn vốn và tạo dư địa cho tăng trưởng trung – dài hạn.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Vietcombank đã được cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, ngân hàng sẽ chào bán tối đa 6,5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm của đợt chào bán (hoặc tại thời điểm của đợt chào bán đầu tiên trong trường hợp có nhiều đợt chào bán).

Ngân hàng dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa là 543,1 triệu cổ phiếu cho tối đa 55 nhà đầu tư bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá tối đa 5.431 tỷ.

Việc chào bán có thể thực hiện theo một hoặc nhiều đợt chào bán trong năm 2025 - 2026. Thời điểm và số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể của từng đợt chào bán sẽ căn cứ theo thực tế nhu cầu mua của nhà đầu tư.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là ba năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Dự kiến sau khi hoàn thành, vốn điều lệ Vietcombank sẽ tăng từ 83.557 tỷ đồng lên gần 88.988 tỷ đồng.

Trước đó, ngân hàng đã phát hành hơn 2,76 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ thêm hơn 27.666 tỷ đồng và trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất hệ thống ngân hàng hiện nay.

Xuất hiện giao dịch "khủng" tại cổ phiếu Vietcombank

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng ngày 24/1 tăng vọt, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bán ra vượt 174 triệu đồng/lượng

Giá vàng ngày 24/1 tăng vọt, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bán ra vượt 174 triệu đồng/lượng Nổi bật

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng trước thông tin loại bỏ tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng trước thông tin loại bỏ tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng Nổi bật

Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 1/2026: Gửi online cao hơn nhiều tại quầy, kỳ hạn nào có lãi suất tốt nhất?

Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 1/2026: Gửi online cao hơn nhiều tại quầy, kỳ hạn nào có lãi suất tốt nhất?

17:08 , 24/01/2026
Thực hư chuyện "mua vàng trên giấy" tại các thương hiệu lớn: Là rủi ro hay giải pháp thông minh?

Thực hư chuyện "mua vàng trên giấy" tại các thương hiệu lớn: Là rủi ro hay giải pháp thông minh?

16:00 , 24/01/2026
Cảnh báo nóng: Công an thông báo đến những ai nhận được tin nhắn Zalo sau có thể bị rút sạch tiền trong tài khoản

Cảnh báo nóng: Công an thông báo đến những ai nhận được tin nhắn Zalo sau có thể bị rút sạch tiền trong tài khoản

16:00 , 24/01/2026
Agribank dành 10 tỷ đồng tri ân khách hàng với chương trình “Xuân an khang – Sinh nhật vàng”

Agribank dành 10 tỷ đồng tri ân khách hàng với chương trình “Xuân an khang – Sinh nhật vàng”

11:00 , 24/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên