Vietcombank rục rịch chào bán riêng lẻ lượng lớn cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – VCB) vừa có động thái mới liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ. Theo đó, Vietcombank đã chính thức mời các đơn vị tư vấn tham gia báo giá dịch vụ thẩm định giá độc lập cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của ngân hàng.

Cụ thể, theo thư mời báo giá do Vietcombank ban hành ngày 23/1/2026, ngân hàng này có nhu cầu thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá độc lập phục vụ cho việc xác định giá cổ phiếu Vietcombank trong phương án phát hành riêng lẻ sắp tới. Thời hạn nhận báo giá trước 10h ngày 28/1/2026, hồ sơ được nộp trực tiếp về Ban Mua sắm của Vietcombank tại trụ sở chính ở Hà Nội .

Động thái thuê tư vấn thẩm định giá độc lập cho thấy Vietcombank đang từng bước hoàn thiện các khâu kỹ thuật quan trọng, làm cơ sở cho việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong thời gian tới.

Trước đó, kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ đã nhiều lần được Vietcombank đề cập nhằm củng cố năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu về hệ số an toàn vốn và tạo dư địa cho tăng trưởng trung – dài hạn.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Vietcombank đã được cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, ngân hàng sẽ chào bán tối đa 6,5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm của đợt chào bán (hoặc tại thời điểm của đợt chào bán đầu tiên trong trường hợp có nhiều đợt chào bán).

Ngân hàng dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa là 543,1 triệu cổ phiếu cho tối đa 55 nhà đầu tư bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá tối đa 5.431 tỷ.

Việc chào bán có thể thực hiện theo một hoặc nhiều đợt chào bán trong năm 2025 - 2026. Thời điểm và số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể của từng đợt chào bán sẽ căn cứ theo thực tế nhu cầu mua của nhà đầu tư.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là ba năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Dự kiến sau khi hoàn thành, vốn điều lệ Vietcombank sẽ tăng từ 83.557 tỷ đồng lên gần 88.988 tỷ đồng.

Trước đó, ngân hàng đã phát hành hơn 2,76 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ thêm hơn 27.666 tỷ đồng và trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất hệ thống ngân hàng hiện nay.