Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 2,8 tỉ đồng

Ngày 24-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Vương Khánh Hưng (SN 1992, ngụ xã Thuận Lợi) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Hưng bị bắt giữ

Quá trình điều tra xác định Hưng là chuyên viên thuộc bộ phận quan hệ khách hàng cá nhân của một ngân hàng tại tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai). Do vay mượn tiền của nhiều người để đầu tư tiền ảo trên ứng dụng “OKX” nhưng thua lỗ, mất khả năng thanh toán, Hưng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của người vay, Hưng tìm đến các khách hàng có khoản vay sắp đến hạn tại ngân hàng, đưa ra đề nghị hỗ trợ làm hồ sơ đáo hạn khoản vay.

Trong quá trình thực hiện, Hưng yêu cầu khách hàng đăng nhập ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di động rồi giao thiết bị cho mình để thao tác thanh toán. Tuy nhiên, thay vì tất toán khoản vay như cam kết, Hưng đã thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng sang tài khoản cá nhân, sau đó đưa điện thoại lại để khách hàng nhập mật khẩu, mã PIN và xác thực sinh trắc học, qua đó chiếm đoạt tiền.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc với 5 bị hại, xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt là 2,8 tỉ đồng.