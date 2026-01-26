Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai nghi phạm táo tợn cướp tiệm vàng đã bị bắt

26-01-2026 - 06:58 AM | Tài chính - ngân hàng

Sau 40 giờ truy bắt, Công an tỉnh Ninh Bình đã tóm gọn 2 nghi phạm cướp tiệm vàng, thu giữ hơn 100 lắc, nhẫn, dây chuyền vàng…

Tối 25-1, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã bắt giữ 2 nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn xảy ra ở phường Duy Tiên tối 23-1.

NÓNG: 2 kẻ táo tợn cướp tiệm vàng đã bị bắt - Ảnh 1.

Hai nghi phạm cướp tiệm vàng ở Ninh Bình đã bị bắt. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, ngay sau khi nắm bắt được thông tin vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, huy động tối đa lực lượng phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các phường, xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy xét xuyên đêm nhằm nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án.

Chỉ sau 40 giờ truy xét, Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát Hình sự) đã bắt giữ hai nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng khi chúng đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên; thu giữ toàn bộ tài sản cướp được, gồm 23 lắc tay vàng, 23 sợi dây chuyền, 38 khuyên tai, 20 nhẫn.

NÓNG: 2 kẻ táo tợn cướp tiệm vàng đã bị bắt - Ảnh 2.

Tang vật với hơn 100 lắc, nhẫn, dây vòng vàng được công an thu giữ

Hai nghi phạm gây án được xác định gồm: Triệu Văn Nam (SN 2004, ngụ xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên; hiện đang ở và làm công nhân tại tỉnh Bắc Ninh); Đào Nguyên Bách (SN 2006, ngụ xã Ngọc Thanh, tỉnh Hưng Yên).

Khám xét nơi ở của Đào Nguyên Bách, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn nhựa, được đối tượng khai nhận dùng để chuẩn bị thực hiện các vụ cướp tài sản sau này.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 23-1, hai đối tượng nam giới mặc áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt bất ngờ xông vào một tiệm vàng ở tổ 4, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình cướp vàng.

Clip 2 đối tượng táo tợn cướp tiệm vàng

Qua hình ảnh camera an ninh cho thấy, một đối tượng mặc áo màu đen xám cầm dao đi vào trước để cảnh giới, đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ tủ kính, vơ vét vòng vàng, trang sức bỏ vào ba lô mang theo rồi nhanh chóng ra xe máy tháo chạy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thành Nam

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng miếng SJC tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân Nổi bật

Giá vàng tuần qua 19-25/1: Liên tục lập đỉnh mới, tăng gần 10 triệu đồng/lượng

Giá vàng tuần qua 19-25/1: Liên tục lập đỉnh mới, tăng gần 10 triệu đồng/lượng Nổi bật

Bùng nổ ưu đãi đầu năm 2026: Cơ hội vàng cho khách hàng của ACB

Bùng nổ ưu đãi đầu năm 2026: Cơ hội vàng cho khách hàng của ACB

06:53 , 26/01/2026
Dự phòng rủi ro hơn 11.800 tỷ, lợi nhuận FE Credit vẫn tăng trên 19%

Dự phòng rủi ro hơn 11.800 tỷ, lợi nhuận FE Credit vẫn tăng trên 19%

22:12 , 25/01/2026
Có 1 tỷ đồng, có nên mua vàng nhẫn để đợi giá tăng lên 200 triệu đồng/lượng?

Có 1 tỷ đồng, có nên mua vàng nhẫn để đợi giá tăng lên 200 triệu đồng/lượng?

21:35 , 25/01/2026
Biến động nhân sự nhiều ngân hàng

Biến động nhân sự nhiều ngân hàng

20:27 , 25/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên