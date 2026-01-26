Bùng nổ ưu đãi đầu năm 2026: Cơ hội vàng cho khách hàng của ACB

"Mã đáo phát tài": Đã có khách hàng trúng 1 lượng vàng

Diễn ra từ 5/1 đến 31/3/2026, "Mã đáo phát tài" là chương trình đặc biệt dịp Tết được ACB triển khai đồng loạt trên toàn quốc, dành cho khách hàng cá nhân tại hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch và trên nền tảng ngân hàng số ACB ONE. Lấy cảm hứng từ hình tượng "mã đáo thành công", chương trình mang đến một chuỗi hoạt động tương tác gắn liền với các giao dịch thường ngày, tạo sự kết nối giữa giao dịch tài chính và niềm vui Tết.

Đã có khách hàng may mắn trúng 1 lượng vàng từ chương trình “Mã đáo phát tài”.

"Mã đáo phát tài" sở hữu quy mô giải thưởng lớn với tổng giá trị gần 8 tỷ đồng và hơn 600.000 cơ hội trúng thưởng. Cơ cấu gồm 16 giải đặc biệt – mỗi giải 1 lượng vàng, 21 giải 1 chỉ vàng cùng hàng trăm nghìn E‑voucher mua sắm và điểm thưởng ACB Rewards. Nhiều khách hàng đã may mắn sở hữu 1 lượng vàng và nhiều phần quà giá trị khác ngay từ những tuần đầu diễn ra chương trình.

Sức hút của "Mã đáo phát tài" đến từ cách tham gia đơn giản: gửi tiết kiệm, mua chứng chỉ tiền gửi, chi tiêu thẻ hay thanh toán hóa đơn… đều được hệ thống tự động ghi nhận và cấp lượt tham gia. Trên ACB ONE, khách hàng còn có thể trải nghiệm hoạt động "Săn thần mã", mang đến cơ hội nhận quà tức thì với giao diện sinh động, thú vị và đầy bất ngờ — đúng tinh thần Tết rộn ràng.

"Giảm lãi suất vay tự động" – Tiền rảnh càng nhiều, lãi vay càng ít

Trong bối cảnh nhu cầu tín dụng cá nhân duy trì ở mức cao, việc tối ưu chi phí vay trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều khách hàng. ACB đáp ứng nhu cầu này bằng cơ chế "Giảm lãi suất vay tự động", một chương trình độc lập cho phép lãi suất khoản vay giảm dựa trên số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân mà khách hàng duy trì mỗi ngày.

Cơ hội giảm chi phí lãi vay lên đến 2% từ dòng tiền nhàn rỗi.

Theo đó, mức giảm có thể lên đến 2%/năm, được cấn trừ trực tiếp vào lãi suất khoản vay tại từng kỳ điều chỉnh. Điểm đặc biệt là khách hàng không cần thay đổi thói quen sử dụng tài khoản; họ vẫn có thể tự do chi tiêu, thanh toán hay chuyển khoản, trong khi hệ thống âm thầm ghi nhận số dư cuối ngày để tính ưu đãi. Cơ chế này không làm mất tính thanh khoản của tiền gửi, nhờ đó khách hàng vừa giữ sự linh hoạt vốn có, vừa tiết kiệm được chi phí vay thực tế.



Tất cả thao tác từ đăng ký đến theo dõi ưu đãi đều thực hiện trên ứng dụng ACB ONE. Tại đây, khách hàng có thể xem mức giảm dự kiến, lịch xét ưu đãi và kết quả áp dụng một cách minh bạch theo từng kỳ. Chương trình áp dụng cho nhiều nhóm vay: tiêu dùng, sản xuất – kinh doanh, vay mua nhà hoặc đất, ngoại trừ thấu chi và một số sản phẩm đặc thù.

Nhờ vận hành hoàn toàn tự động, chương trình này trở thành lựa chọn cho khách hàng mong muốn tối ưu dòng tiền nhưng không muốn thay đổi cấu trúc tài chính hay hành vi tiêu dùng hàng ngày.

Lotusmiles Pay – Chi tiêu thông minh để thăng hạng hội viên bay dịp Tết

Tết là thời điểm chi tiêu tăng cao, đặc biệt với các gia đình mua vé về quê, đặt phòng khách sạn hay lên kế hoạch du lịch đầu năm. Với thẻ Lotusmiles Pay — sản phẩm do ACB hợp tác cùng Vietnam Airlines và Visa — các khoản chi tiêu vốn dĩ phải chi trong mùa cao điểm này lại được ghi nhận trực tiếp để tích dặm và xét hạng hội viên.

Chi tiêu thông minh để thăng hạng hội viên bay dịp Tết với thẻ Lotusmiles Pay.

Thay vì chỉ tích dặm khi bay, khách hàng có thể tích từ mọi giao dịch: mua vé máy bay, đặt phòng, thanh toán ăn uống hay mua sắm. Cơ chế này giúp rút ngắn hành trình lên hạng đáng kể. Thực tế ghi nhận có khách hàng chỉ với khoảng 200 triệu đồng chi cho vé về quê và một chuyến du lịch ngắn sau Tết đã gần đạt đến hạng Gold, nhờ toàn bộ chi tiêu được Lotusmiles Pay tự động ghi nhận.



Bên cạnh tốc độ tích dặm ấn tượng, chủ thẻ còn được hưởng ưu đãi "Cất cánh Tết sum vầy": hoàn đến 50% tối đa 500.000 đồng cho giao dịch mua vé máy bay từ 2 triệu đồng và hoàn 100% phí Wi‑Fi trên các chuyến bay Vietnam Airlines. Khách hàng mới mở thẻ cũng có thể nhận quà như 8.000 dặm thưởng, bốn lượt phòng chờ Bông Sen hoặc bộ E‑voucher Starbucks và Shopee khi chi tiêu 20 triệu đồng trong 30 ngày. Nhờ khả năng "chuyển hóa chi tiêu thành đặc quyền bay", Lotusmiles Pay trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho mùa Tết.

Dù hướng đến những nhu cầu rất khác nhau của khách hàng cá nhân, các chương trình ưu đãi đầu năm 2026 vẫn cho thấy một định hướng nhất quán của ACB: đặt khách hàng ở trung tâm và không ngừng gia tăng giá trị thiết thực. Mỗi ưu đãi đều góp phần tạo ra sự thuận tiện, chủ động và hiệu quả hơn trong cách khách hàng quản lý chi tiêu và tận hưởng các dịch vụ trong đời sống hiện đại.

Để tìm hiểu thêm về chương trình hấp dẫn khác của ACB, khách hàng tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247.