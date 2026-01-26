Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sáng 26/1: Vàng thế giới vượt mốc 5.000 USD/ounce, giá vàng trong nước lập tức tăng vọt

26-01-2026 - 09:07 AM | Tài chính - ngân hàng

Hiện giá bán ra vàng SJC đã lên 176,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đã chính thức vượt mốc 5.000 USD/ounce chưa từng có. Với mức tăng hơn 100 USD/ounce, vàng đã lập đỉnh mọi thời đại 5.086 USD/ounce.

Trong nước, mở cửa sáng 26/1, giá vàng đồng loạt tăng mạnh, mức tăng khoảng 2 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng SJC hiện ở mức 174,5 – 176,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng lên mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, Công ty SJC niêm yết 173,0 – 175,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu áp dụng mức 171,3 – 174,3 triệu đồng/lượng.

Theo Reuters, giá vàng tăng vọt lên mức cao kỷ lục trên 5.000 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, nối dài đà tăng mang tính lịch sử khi các nhà đầu tư ồ ạt tìm đến tài sản trú ẩn an toàn này trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.

Trước đó, giá vàng tăng mạnh 64% trong năm 2025, được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn duy trì ở mức cao, chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ, lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương – trong đó Trung Quốc kéo dài chuỗi mua vàng sang tháng thứ 14 liên tiếp trong tháng 12 – cùng với dòng vốn kỷ lục đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF).

“Chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ còn dư địa tăng tiếp. Dự báo hiện tại cho thấy giá có thể đạt đỉnh quanh mốc 5.500 USD/ounce vào cuối năm nay”, ông Philip Newman, Giám đốc Metals Focus, nhận định.

Theo ông Newman, những nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể xuất hiện khi nhà đầu tư chốt lời, song mỗi đợt điều chỉnh được dự báo sẽ không kéo dài và nhanh chóng thu hút lực mua mạnh trở lại.

Đà tăng của giá vàng trong năm nay còn được tiếp thêm động lực từ căng thẳng leo thang giữa Mỹ và NATO liên quan đến Greenland, làm gia tăng kỳ vọng về bất ổn tài chính và địa chính trị.

Làm gia tăng thêm mức độ bất định, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Bảy cho biết sẽ áp mức thuế 100% đối với Canada nếu nước này tiến hành thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, đồng thời cảnh báo Thủ tướng Canada Mark Carney rằng một thỏa thuận như vậy có thể gây tổn hại đến lợi ích của Canada.

Ông Ross Norman, nhà phân tích độc lập, nhận định: “Dự báo của chúng tôi cho cả năm là giá vàng có thể đạt mức cao nhất 6.400 USD/ounce, với mức giá bình quân khoảng 5.375 USD/ounce”.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 1,72%, lên 104,72 USD/ounce. Giá bạch kim giao ngay đi ngang ở mức 2.767 USD/ounce, trong khi giá palladium giao ngay tăng 0,17%, lên 2.013,50 USD/ounce.

Đáng chú ý, giá bạc đã lần đầu tiên vượt mốc 100 USD/ounce trong phiên thứ Sáu, nối dài mức tăng 147% của năm ngoái, khi dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân và hoạt động mua theo đà xu hướng tiếp tục cộng hưởng với tình trạng khan hiếm kéo dài trên thị trường vật chất của kim loại này.

Lan Anh

