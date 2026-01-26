Cảnh sát phong toả căn nhà, truy tìm nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 15h30 ngày 19/1, có hai đối tượng nam giới mặc trang phục áo khoác của hãng grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh grab, nghi vấn sử dụng xe mô tô nhãn hiệu exciter, màu vàng đen (biển số đối tượng sử dụng 77G1-313.12), mang theo một túi xách màu xanh (dạng ba lô cóc) đến dừng xe trước Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Sau đó cả hai đi vào trong khu vực các quầy giao dịch của ngân hàng, trên tay hai đối tượng cầm vật màu đen (hình dạng giống súng ngắn) đe doạ, khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi các quầy giao dịch. Sau đó, cả hai vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.