Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh sát phong toả căn nhà, truy tìm nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

26-01-2026 - 09:59 AM | Tài chính - ngân hàng

Công an Gia Lai đã phong toả khu vực đường Nguyễn Viết Xuân (đoạn giao với đường Lê Thánh Tôn, phường Hội Phú), truy tìm hai nghi phạm liên quan tới vụ cướp táo tợn một chi nhánh ngân hàng trước đó.

Từ khoảng 15h ngày 25/1, Công an tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tới khu vực đường Nguyễn Viết Xuân (đoạn giao với đường Lê Thánh Tôn, phường Hội Phú) phong toả hiện trường, làm nhiệm vụ﻿.

Một số nguồn tin cho biết, việc phong toả hiện trường này của công an nghi liên quan tới việc truy tìm hai nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng táo tợn xảy ra ở Gia Lai mới đây. Tuy nhiên, lực lượng chức năng địa phương chưa công bố thông tin chính thức về vụ việc.

Công an khám xét rất kỹ căn nhà 557 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú.

Lực lượng Công an tỉnh và địa phương phong toả khu vực cơ sở rửa xe nhiều giờ đồng hồ.

Rất đông người dân hiếu kỳ tới theo dõi sự việc.

Cơ quan chức năng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ tham gia truy bắt nghi phạm.

Chiều cùng ngày, lực lượng công an tìm ra chiếc mô tô được tình nghi liên quan tới vụ cướp trên.

Vị trí cất giấu chiếc mô tô thuộc khu đất vắng người qua lại gần đường Cao Bằng, khu vực Khu công nghiệp Diên Phú (thuộc phường Diên Hồng), cách nơi xảy ra vụ cướp khoảng 7km. Sau đó, công an cũng khám xét một căn nhà cách vị trí phát hiện xe máy chừng 5km.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 15h30 ngày 19/1, có hai đối tượng nam giới mặc trang phục áo khoác của hãng grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh grab, nghi vấn sử dụng xe mô tô nhãn hiệu exciter, màu vàng đen (biển số đối tượng sử dụng 77G1-313.12), mang theo một túi xách màu xanh (dạng ba lô cóc) đến dừng xe trước Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Sau đó cả hai đi vào trong khu vực các quầy giao dịch của ngân hàng, trên tay hai đối tượng cầm vật màu đen (hình dạng giống súng ngắn) đe doạ, khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi các quầy giao dịch. Sau đó, cả hai vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Truy tìm nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai: Phát hiện xe máy bị chôn gần khu công nghiệp


Theo Tiền Lê

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bùng nổ ưu đãi đầu năm 2026: Cơ hội vàng cho khách hàng của ACB

Bùng nổ ưu đãi đầu năm 2026: Cơ hội vàng cho khách hàng của ACB Nổi bật

Giá vàng tuần qua 19-25/1: Liên tục lập đỉnh mới, tăng gần 10 triệu đồng/lượng

Giá vàng tuần qua 19-25/1: Liên tục lập đỉnh mới, tăng gần 10 triệu đồng/lượng Nổi bật

Sáng 26/1: Vàng thế giới vượt mốc 5.000 USD/ounce, giá vàng trong nước lập tức tăng vọt

Sáng 26/1: Vàng thế giới vượt mốc 5.000 USD/ounce, giá vàng trong nước lập tức tăng vọt

09:07 , 26/01/2026
TS. Cấn Văn Lực: Bất động sản phải chấp nhận lãi suất cao hơn do không phải là lĩnh vực được ưu tiên

TS. Cấn Văn Lực: Bất động sản phải chấp nhận lãi suất cao hơn do không phải là lĩnh vực được ưu tiên

08:49 , 26/01/2026
Biến tiền thưởng Tết thành điểm khởi đầu tài chính cho năm mới cùng iDepo VIB

Biến tiền thưởng Tết thành điểm khởi đầu tài chính cho năm mới cùng iDepo VIB

07:30 , 26/01/2026
Điểm danh ngân hàng có lợi nhuận tăng mạnh nhất quý 4/2025: Techcombank, VPBank, MB đều góp mặt, 3 nhà băng lãi gấp đôi gấp ba cùng kỳ 2024

Điểm danh ngân hàng có lợi nhuận tăng mạnh nhất quý 4/2025: Techcombank, VPBank, MB đều góp mặt, 3 nhà băng lãi gấp đôi gấp ba cùng kỳ 2024

07:18 , 26/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên