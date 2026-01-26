Biến tiền thưởng Tết thành điểm khởi đầu tài chính cho năm mới cùng iDepo VIB

Câu trả lời không còn nằm ở việc chọn kênh gửi tiền nào, mà ở cách mỗi người tổ chức lại dòng tiền của chính mình với những giải pháp tích lũy thông minh, phù hợp với nhịp sống hiện đại như iDepo của Ngân hàng Quốc Tế (VIB).

Dòng tiền cuối năm - Chi tiêu hay là điểm khởi đầu cho năm tài chính mới

Với nhiều người, khoản thưởng cuối năm thường gắn liền với chi tiêu Tết, bao gồm: mua sắm, biếu tặng, du xuân... Sau những khoản chi ngay này, phần còn lại thường rơi vào trạng thái để tạm, chờ kế hoạch – có thể là để dành mua nhà, đổi xe, lo học phí cho con, hoặc đơn giản là tạo một vùng đệm tài chính an toàn hơn.

Song song đó, có một tư duy quản lý tài chính đang được nhắc đến nhiều trong những năm gần đây: Sinking Funds Strategy – chiến lược quỹ dự trù. Xuất phát từ tài chính doanh nghiệp, tư duy này sau đó được giới chuyên gia ứng dụng vào tài chính cá nhân: Thay vì gom toàn bộ tiền vào một khoản chung, người dùng có thể chia tiền thành nhiều quỹ nhỏ, mỗi quỹ gắn với một mục tiêu và thời điểm sử dụng cụ thể.

Tiền chờ mua nhà, tiền dự phòng, tiền cho kế hoạch học tập hay những dự định trong năm mới, mỗi khoản đều có nhiệm vụ riêng, và khi ứng dụng đúng công cụ có thể đưa chiến lược quỹ dự trù vào thực tế, từng đồng vốn sẽ sinh lời liên tục trong thời gian chờ sử dụng.

iDepo VIB - công cụ hiện thực hóa chiến lược quỹ dự trù, biến thưởng Tết thành các quỹ sinh lời

Với nhiều người, có thể khoản thưởng Tết thường không sử dụng hết ngay lập tức. Sau những chi tiêu quen thuộc cho gia đình và dịp Tết, phần tiền còn lại thường rơi vào trạng thái để tạm, chờ kế hoạch rõ ràng hơn. Chính khoảng thời gian chờ này là lúc chiến lược quỹ dự trù phát huy giá trị – không nằm ở lý thuyết, mà ở cách tiền được đặt vào một tư duy đủ linh hoạt để vừa sinh lời, vừa sẵn sàng khi cần.

iDepo của VIB được thiết kế cho đúng nhu cầu đó. Với khoản tiền từ 50 triệu đồng trở lên, khách hàng có thể chủ động gửi iDepo theo kỳ hạn 24 hoặc 36 tháng, hưởng lãi suất lên đến 7,4%/năm (tùy phân khúc), nhận lãi định kỳ 1, 3 hoặc 6 tháng/lần. Quan trọng hơn, khi kế hoạch thay đổi, khoản iDepo hoàn toàn có thể chuyển nhượng linh hoạt mà không làm mất phần lợi nhuận đã tích lũy. Toàn bộ quá trình từ gửi, theo dõi đến chuyển nhượng đều có thể thực hiện trực tuyến trên ứng dụng MyVIB, giúp dòng tiền thưởng cuối năm không chỉ được giữ an toàn, mà còn sinh lời trong lúc chờ cơ hội.

Để sử dụng iDepo tạo thêm giá trị cho dòng tiền cuối năm, thay vì chọn gửi toàn bộ tiền thưởng cuối năm vào một khoản duy nhất, người dùng có thể chia thành nhiều tài khoản iDepo khác nhau, mỗi khoản tương ứng với một quỹ dự trù riêng. Ví dụ, khách hàng có 3 mục tiêu: Mục tiêu 1 - Sửa nhà sau Tết, Mục tiêu 2 - cuối năm đổi ô tô mới, và Mục tiêu 3 - dự phòng một khoảng lớn cho học tập, sức khỏe, du lịch. Theo đó, khách hàng có thể tạo: iDepo mệnh giá 100 triệu trả lãi định kỳ 1 tháng cho Mục tiêu 1, iDepo mệnh giá 200 triệu trả lãi định kỳ 6 tháng cho Mục tiêu 2, và iDepo mệnh giá 500 triệu trả lãi định kỳ 3 hoặc 6 tháng cho Mục tiêu 3.

Đến lúc cần cho nhu cầu, khách hàng có thể chuyển nhượng khoản iDepo cần thiết để sử dụng mà không bị mất đi lợi nhuận đã tích trước đó. Trong khi đó, các khoản iDepo khác – tức các quỹ cá nhân còn lại vẫn tiếp tục sinh lời theo kế hoạch.

Chị Lan Anh, 35 tuổi, sống tại Hà Nội, chia sẻ rằng sau nhiều năm gửi tiết kiệm theo thói quen, chị bắt đầu thay đổi cách quản lý tiền cá nhân từ cuối năm ngoái. "Tổng kết năm vừa qua, gia đình tôi cũng gom góp được một khoản tương đối. Tôi quyết định chia tiền thành ba khoản iDepo: một khoản để dành cho kế hoạch sinh thêm con, một khoản để đi du lịch hè, và một khoản linh hoạt hơn cho các sự việc phát sinh. Có việc cần, tôi sẽ xử lý bằng cách chuyển nhượng. Với tôi, sản phẩm này không chỉ mang đến lãi suất vượt trội, mà còn cho tôi cảm giác kiểm soát được dòng tiền của mình".

Chính sự kết hợp giữa khả năng sinh lời và tính linh hoạt chuyển nhượng này đã giúp iDepo trở thành công cụ phù hợp để nhiều người hiện thực hóa tư duy tích lũy thông minh.

Gia tăng giá trị tích lũy đầu năm với ưu đãi Tết 2026 từ iDepo VIB

Tết 2026, VIB triển khai chương trình ưu đãi "Gửi yêu thương – đón sum vầy" dành cho khách hàng gửi iDepo, với nhiều quyền lợi cộng thêm nhằm khuyến khích khách hàng bắt đầu năm mới bằng những quyết định tài chính chủ động và tích cực hơn.

Cụ thể, từ nay đến 12.02.2026, khách hàng gửi mới hoặc nhận chuyển nhượng iDepo với kỳ hạn 24 tháng hoặc 36 tháng sẽ được nhận quà Tết theo giá trị giao dịch – như một lời chúc khởi đầu năm mới đủ đầy và vững vàng hơn về tài chính. Tiếp đó, trong giai đoạn 13.02 đến 28.02.2026, khách hàng phát sinh giao dịch iDepo đủ điều kiện sẽ được hoàn tiền 88.000 đồng trực tiếp vào tài khoản thanh toán.

Tết không chỉ là thời điểm khép lại một năm cũ, mà còn là lúc mỗi gia đình chuẩn bị cho những chặng đường phía trước. Khi tiền thưởng và các khoản tích lũy được đặt đúng vị trí, sẽ trở thành một phần của chiến lược tài chính dài hơi – nó không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn tạo ra sự an tâm để bước vào năm mới với tâm thế vững vàng hơn.



