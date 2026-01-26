Cử tri kiến nghị có chính sách bình ổn giá vàng

Cử tri tỉnh Lâm Đồng vừa kiến nghị Ngân hàng Nhà nước có chính sách nhằm bình ổn giá vàng trong nước . Thời gian qua, giá vàng trong nước tăng mạnh, có thời điểm chênh lệch khá cao so với giá vàng thế giới.

Phản hồi kiến nghị này, Ngân hàng Nhà nước cho biết Việt Nam không phải quốc gia khai thác vàng, nguồn vàng tiêu thụ trong nước chủ yếu dựa vào nhập khẩu. Vì vậy, giá vàng trong nước phụ thuộc lớn vào diễn biến của giá vàng thế giới.

Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, giá vàng thế giới liên tục biến động - chủ yếu theo xu hướng tăng - do nhiều yếu tố như: căng thẳng địa chính trị, ngoại giao, xung đột tại nhiều khu vực . Những diễn biến này khiến nhu cầu tiêu thụ vàng vật chất tại một số quốc gia tăng mạnh, đồng thời nhiều ngân hàng trung ương cũng đẩy mạnh tích lũy vàng dự trữ.

Giá vàng tăng không chỉ xảy ra tại Việt Nam mà còn là xu hướng chung của thị trường toàn cầu.

Về cơ chế quản lý, Ngân hàng Nhà nước cho biết theo Luật Giá năm 2012 và Luật Giá (sửa đổi) năm 2023, vàng không phải là mặt hàng thiết yếu, không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá. Giá mua, bán vàng hiện do các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng chủ động niêm yết theo quy định. Ngân hàng Nhà nước chỉ xem xét can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong trường hợp giá biến động bất lợi, ảnh hưởng đến thị trường ngoại tệ, tỉ giá và việc điều hành chính sách tiền tệ.

Giá vàng trong nước tăng mạnh do ảnh hưởng từ giá thế giới

Liên quan thị trường vàng, cử tri TP Hà Nội và TPHCM cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xây dựng các cơ chế quản lý phù hợp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong hoạt động mua bán vàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232/2025 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012) theo hướng xóa bỏ cơ chế độc quyền trong sản xuất vàng miếng một cách có kiểm soát. Nguyên tắc được xác định là nhà nước vẫn giữ vai trò quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng, phù hợp với định hướng chuyển từ "siết để kiểm soát" sang "mở để quản trị".

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ mở rộng quyền nhập khẩu vàng có kiểm soát nhằm tăng nguồn cung, nhưng vẫn bảo đảm sự quản lý của nhà nước, tôn trọng quyền sở hữu, quyền tài sản và quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đồng thời tăng tính minh bạch cho thị trường.

Trên thị trường thế giới, lúc 8 giờ sáng 26-1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch quanh mức 5.057 USD/ounce, tăng gần 60 USD/ounce so với cuối tuần trước. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết, giá vàng thế giới hiện vào khoảng 160,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước khoảng 14 – 15 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 172,3 – 174,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% dao động khoảng 170,5 – 173 triệu đồng/lượng. Từ đầu năm 2026 đến nay, giá vàng trong nước đã tăng thêm hơn 20 triệu đồng/lượng.



