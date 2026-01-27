ACB đồng hành cùng hộ kinh doanh miền Trung khi chính sách thuế mới được áp dụng

Tiếp nối cách làm này, ACB mở rộng phối hợp cùng cơ quan Thuế miền Trung, hỗ trợ hộ kinh doanh Đà Nẵng, Khánh Hòa vận hành minh bạch hơn.



Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Thuế TP. Đà Nẵng và Ngân hàng TMCP Á Châu



Ngưỡng không chịu thuế của hộ kinh doanh là bao nhiêu?



Trong quá trình triển khai chính sách, cơ quan quản lý Nhà nước đã tiếp cận vấn đề với tinh thần cầu thị, chủ động lắng nghe và tiếp thu ý kiến, phản hồi từ người dân và cộng đồng hộ kinh doanh để điều chỉnh nội dung quy định cho phù hợp với thực tế vận hành. Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) nâng mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ và cá nhân kinh doanh từ 200 triệu lên 500 triệu đồng mỗi năm. Mức 500 triệu đồng/năm này được trừ trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu và là một tiêu chí quan trọng trong việc xác định nghĩa vụ thuế. Đồng thời, Luật cũng điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng lên tương ứng 500 triệu đồng/năm.

Trước đó, tại TP.HCM, ACB đã phối hợp cùng Thuế TP.HCM triển khai mô hình tiếp cận trực tiếp hộ kinh doanh theo cách "đi từng ngõ, gõ từng hộ", giúp người dân làm quen với hóa đơn điện tử, thanh toán số và cách ghi nhận doanh thu phù hợp với quy định mới. Cách làm này cho thấy hiệu quả rõ rệt khi nhiều hộ kinh doanh nhỏ, vốn e ngại thay đổi, đã bắt đầu tiếp cận các công cụ quản lý một cách chủ động hơn.

Trên cơ sở những kết quả đó, ACB tiếp tục mở rộng mô hình phối hợp này ra khu vực miền Trung, tập trung vào các địa bàn có mật độ hộ kinh doanh dịch vụ cao như Đà Nẵng và Khánh Hòa. Việc mở rộng không chỉ mang tính kế thừa kinh nghiệm từ TP.HCM, mà còn được điều chỉnh theo đặc thù kinh doanh địa phương, nơi hoạt động buôn bán gắn liền với du lịch, mùa vụ và tần suất giao dịch lớn.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Thuế tỉnh Khánh Hòa và Ngân hàng TMCP Á Châu



Chị N.T.H., chủ quán hải sản tại phường Hải Châu, Đà Nẵng, chia sẻ: "Trước giờ mình chỉ quen bán hàng, ghi sổ tay cho dễ nhớ. Giờ nghe tới thuế, hóa đơn điện tử thì cũng lo, nhưng mình hiểu là điều bắt buộc phải làm, tuy nhiên chỉ mong có cách nào đó đơn giản, phức tạp quá là không theo nổi."



Ghi nhận từ những phản hồi thực tế trong giai đoạn cao điểm chuyển đổi, ACB lựa chọn cách tiếp cận khác: giảm áp lực vận hành trước, hỗ trợ tuân thủ sau. Ngân hàng tập trung giúp hộ kinh doanh giải quyết những vướng mắc cụ thể nhất tại điểm bán: bán hàng ra sao, nhận tiền thế nào, ghi nhận doanh thu có dễ không.

Thông qua việc ký kết và phối hợp cùng cơ quan Thuế tại các địa phương như Đà Nẵng và Khánh Hòa, ACB triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, xoay quanh các công cụ bán hàng, thanh toán số và quản lý dữ liệu giao dịch, giúp hộ kinh doanh từng bước làm quen với cách vận hành mới mà không bị "sốc" vì thay đổi.

Chương trình hỗ trợ giúp hộ kinh doanh vận hành nhẹ hơn trong giai đoạn mới

Các ưu đãi từ ACB dành cho hộ kinh doanh

Từ nay đến hết 31.3.2026, hai gói combo tích hợp của ACB giúp hộ kinh doanh tiếp cận đồng thời phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử và chữ ký số với chi phí trọn gói, qua đó giảm đáng kể thời gian làm quen và thử nghiệm trong giai đoạn chuyển đổi.



Với combo 499.000 đồng, hộ kinh doanh được miễn phí 24 tháng sử dụng phần mềm bán hàng, ưu đãi 4.000 hóa đơn điện tử và 12 tháng sử dụng chữ ký số. Gói này phù hợp với các cửa hàng nhỏ, cần làm quen dần với việc ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn điện tử.

Trong khi đó, combo 790.000 đồnghướng đến nhóm kinh doanh ổn định hơn, với quyền lợi nâng cao như miễn phí trọn đời phần mềm bán hàng cùng các ưu đãi mở rộng về hóa đơn điện tử và chữ ký số. Cách thiết kế "một lần đăng ký, dùng lâu dài" giúp hộ kinh doanh giảm chi phí đầu tư ban đầu và yên tâm vận hành trong dài hạn.

Khi chính sách thuế mới đã có hiệu lực, việc tuân thủ không còn là lựa chọn, mà là điều kiện để hộ kinh doanh tiếp tục phát triển. Chỉ khi có công cụ phù hợp, chi phí hợp lý và sự đồng hành từ ngân hàng cùng cơ quan Thuế địa phương, nhiều hộ kinh doanh tại miền Trung đã dần nhìn nhận việc quản lý doanh thu rõ ràng không chỉ để "làm đúng luật", mà còn giúp hoạt động kinh doanh của mình tốt hơn.