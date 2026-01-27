Sống mới trong chi tiêu - Tiêu thông minh, sống thảnh thơi

Chi tiêu cuối năm và sự dịch chuyển trong tư duy quản trị tài chính cá nhân

Cuối năm là giai đoạn chi tiêu tăng mạnh, khi nhu cầu mua sắm, du lịch, lễ Tết và các kế hoạch tổng kết đồng loạt phát sinh. Áp lực lên dòng tiền cá nhân vì thế cũng lớn hơn so với các thời điểm khác trong năm. Chi tiêu không chỉ còn là câu chuyện số tiền bỏ ra, mà trở thành bài toán cân đối giữa nhu cầu hiện tại và sự an toàn tài chính trong dài hạn.

Thực tế cho thấy, tư duy chi tiêu của người Việt đang dịch chuyển rõ rệt. Nếu trước đây, chi tiêu cuối năm thường mang tính dồn lực trong thời gian ngắn, kéo theo áp lực thanh toán cao, thì hiện nay, người tiêu dùng chú trọng hơn đến việc phân bổ dòng tiền và tối ưu hiệu quả chi tiêu. Ưu đãi, hoàn tiền, trả góp và khả năng kiểm soát ngân sách trở thành những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn phương thức thanh toán.

Trong bối cảnh đó, thẻ tín dụng dần được nhìn nhận như một công cụ quản trị tài chính cá nhân. Việc tận dụng hạn mức tín dụng, kỳ sao kê và các chương trình ưu đãi cho phép người dùng chủ động giãn dòng tiền, giảm áp lực chi trả trong giai đoạn cao điểm. Khi được sử dụng đúng cách, thẻ tín dụng không làm gia tăng gánh nặng tài chính, mà hỗ trợ duy trì sự cân bằng giữa chi tiêu ngắn hạn và kế hoạch dài hạn.

Song song với đó, ngân hàng số đang thay đổi cách người dùng tiếp cận và quản lý tài chính cá nhân. Theo dõi chi tiêu theo thời gian thực, kiểm soát hạn mức và lịch thanh toán giúp dòng tiền trở nên minh bạch hơn. Từ đó, người dùng hình thành thói quen chi tiêu có kế hoạch và kỷ luật.

Trong bức tranh chung, "sống thảnh thơi" không đến từ việc cắt giảm chi tiêu, mà từ khả năng làm chủ tài chính. Khi các công cụ tài chính được sử dụng linh hoạt và đúng mục đích, người tiêu dùng có thể đáp ứng nhu cầu hiện tại, đồng thời duy trì sự an tâm cho tương lai.

Thẻ tín dụng BVBank và "sức sống mới" trong chi tiêu hiện đại

Trước sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và nhu cầu quản trị tài chính ngày càng đa dạng, BVBank tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái thẻ tín dụng, định vị vai trò đồng hành cùng khách hàng trong các giai đoạn chi tiêu, đặc biệt ở thời điểm nhu cầu tài chính tăng cao.

Danh mục thẻ tín dụng BVBank được xây dựng dựa trên thói quen chi tiêu thực tế của khách hàng. Các dòng thẻ Visa và JCB đáp ứng đa dạng nhu cầu từ mua sắm, ẩm thực, du lịch đến các chi tiêu thiết yếu hằng ngày. Cách tiếp cận linh hoạt này giúp khách hàng lựa chọn giải pháp phù hợp với phong cách sống và khả năng tài chính, thay vì phụ thuộc vào một mô hình sản phẩm cố định.

BVBank Visa inStyle tích đến 18 triệu/năm khi chi tiêu tại Siêu thị & Bảo hiểm.

Trong đó, các dòng thẻ như BVBank Visa inStyle và BVBank JCB Sense hướng đến nhóm khách hàng có tần suất chi tiêu cao. Các sản phẩm này tập trung vào lợi ích tích điểm, hoàn tiền theo danh mục chi tiêu cùng các đặc quyền trải nghiệm, qua đó gia tăng giá trị cho mỗi giao dịch, đặc biệt trong giai đoạn chi tiêu cao điểm.

Thẻ tín dụng BVBank Visa Joy miễn phí thường niên trọn đời thẻ.

Bên cạnh đó, các dòng thẻ phổ biến và miễn phí thường niên trọn đời như BVBank Visa Joy, BVBank JCB Cheer hay BVBank JCB Link phù hợp với nhóm khách hàng trẻ hoặc những người ưu tiên sự linh hoạt và tối ưu chi phí. Với các ưu đãi gắn liền nhu cầu chi tiêu hằng ngày, những sản phẩm này giúp người dùng dễ dàng tiếp cận thẻ tín dụng, từ đó hình thành thói quen chi tiêu chủ động và có kiểm soát.

Trong dịp cao điểm, hệ thống ưu đãi thẻ tín dụng BVBank tiếp tục được mở rộng với các chương trình hoàn tiền, tích điểm và ưu đãi mua sắm – ẩm thực – du lịch. Nhờ đó, mỗi khoản chi được tối ưu giá trị, góp phần giảm áp lực ngân sách. Song song với đó, các chương trình trả góp linh hoạt, bao gồm trả góp 0% lãi suất, cho phép khách hàng chủ động phân bổ các khoản chi lớn theo nhiều kỳ thanh toán, tránh dồn áp lực tài chính vào một thời điểm.

Cụ thể, trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi, khách hàng phát hành thẻ tín dụng BVBank mới và phát sinh giao dịch chi tiêu từ 5 triệu đồng trở lên, hoặc thực hiện các giao dịch trả góp và ứng tiền linh hoạt qua thẻ tín dụng trên ứng dụng Digimi với giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình ưu đãi và quay số trúng thưởng.

Theo đó, khách hàng có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng cuối kỳ với các giải thưởng bằng tiền mặt như giải Tấn Tài trị giá 5 triệu đồng, giải Tấn Lộc trị giá 1 triệu đồng và các giải May mắn trị giá 100.000 đồng. Việc kết hợp ưu đãi chi tiêu cùng cơ hội trúng thưởng giúp mỗi giao dịch thẻ gia tăng giá trị, đồng thời khuyến khích người dùng chủ động sử dụng thẻ tín dụng như một công cụ quản trị dòng tiền linh hoạt và hiệu quả.

Song hành với sản phẩm thẻ, BVBank đẩy mạnh trải nghiệm quản lý tài chính thông qua nền tảng ngân hàng số Digimi. Việc quản lý thẻ tín dụng trực tiếp trên Digimi giúp khách hàng theo dõi chi tiêu, kiểm soát hạn mức, lịch sao kê và thanh toán một cách chủ động. Dữ liệu chi tiêu được minh bạch hóa, hỗ trợ người dùng đưa ra các quyết định tài chính phù hợp hơn với kế hoạch cá nhân.

BVBank mang "sức sống mới" vào chi tiêu hiện đại giúp khách hàng chủ động hơn, linh hoạt hơn và an tâm hơn trong mọi quyết định.

Ở góc độ thương hiệu, hệ sinh thái thẻ tín dụng và ngân hàng số của BVBank phản ánh rõ thông điệp "sức sống mới", tinh thần đổi mới để thích ứng với chuyển động của thị trường và nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo, BVBank tiếp tục khẳng định cam kết cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, dễ tiếp cận, cùng các ưu đãi thiết thực nhằm đồng hành cùng khách hàng trong quá trình tích lũy, chi tiêu và quản lý tài chính cá nhân.

Trong bối cảnh chi tiêu ngày càng sôi động, "sức sống mới" không chỉ đến từ ưu đãi, mà đến từ cách ngân hàng giúp khách hàng làm chủ dòng tiền. Với thẻ tín dụng BVBank và nền tảng Digimi, chi tiêu được đặt trong khuôn khổ quản trị tài chính chủ động, hướng đến một phong cách sống hiện đại và bền vững.