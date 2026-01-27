Ngân hàng Nhà nước cho phép một ngân hàng tăng vốn lên gấp rưỡi

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB - Mã: NVB) tăng vốn thêm tối đa 10.000 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của NCB thông qua.

Theo phương án đã được thông qua, NCB dự kiến phát hành thêm 1 tỷ cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ, từ 19.280 tỷ đồng lên hơn gần 29.280 tỷ đồng. Việc chào bán sẽ thực hiện trong một đợt và giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Mức giá chào bán cụ thể sẽ được đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định.

Ngân hàng cho biết số vốn thu được sẽ được dùng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp, cá nhân phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong năm 2026 - 2027.

Trước đó trong năm 2025, NCB đã hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 750 triệu cổ phần, chính thức nâng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng, sớm hơn 1 năm so với lộ trình tại phương án cơ cấu lại.

Chia sẻ về tầm quan trọng của việc tăng vốn, Chủ tịch NCB Bùi Thị Thanh Hương cho biết việc tiếp tục đề xuất tăng vốn thêm 10.000 tỷ đồng trong năm 2026 là bước quan trọng và là bước cuối cùng theo cam kết trong Đề án tái cơ cấu đã trình Ngân hàng Nhà nước từ năm 2022. Sau năm 2026, ngân hàng sẽ tiếp tục xử lý các tồn đọng trong quá khứ bằng nguồn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và có thể sử dụng một phần vốn điều lệ để làm sạch bảng cân đối kế toán.

Trong trường hợp thu hồi được các khoản nợ đã xử lý bằng vốn tự có, ngân hàng sẽ ghi nhận lợi nhuận bất thường trong tương lai. Ban lãnh đạo kỳ vọng đến hết năm 2026 sẽ hoàn thành khoảng 3/5 chỉ tiêu chính trong Đề án tái cơ cấu, các chỉ tiêu còn lại sẽ hoàn thành trong các năm tiếp theo.

Sau khi hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu tại Đề án tái cơ cấu, ngân hàng sẽ tiếp tục mời gọi nhà đầu tư, tiến tới phát hành vốn cho cổ đông hiện hữu khi đủ điều kiện theo quy định.