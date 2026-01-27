Cập nhật thị trường tiền tệ: Tỷ giá USD đồng loạt giảm, lãi suất LNH bật tăng, NHNN bơm mạnh thanh khoản VND

Thị trường ngoại tệ: Trong phiên giao dịch ngày 26/01, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm mạnh tỷ giá trung tâm. Theo đó, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.113 VND/USD, giảm 12 đồng so với phiên cuối tuần trước.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.908 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn, trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.318 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 26.185 VND/USD, giảm mạnh 86 đồng so với phiên 23/01. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giảm 50 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch quanh mức 26.600 VND/USD và 26.650 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng: Ngày 26/01, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tăng mạnh trở lại ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên cuối tuần trước. Đáng chú ý, lãi suất qua đêm – kỳ hạn chính chiếm khoảng 80–90% giá trị giao dịch – tăng mạnh 1,00 điểm %, lên 5,60%/năm.

Cùng chiều, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng 0,70 điểm %, giao dịch tại 5,90%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng nhẹ 0,10 điểm %, lên 5,75%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,60 điểm %, đạt 7,40%/năm.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng biến động trái chiều giữa các kỳ hạn. Lãi suất qua đêm tăng 0,02 điểm %, lên 3,63%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm nhẹ 0,01 điểm %, còn 3,67%/năm. Lãi suất kỳ hạn 2 tuần giữ nguyên ở mức 3,73%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,01 điểm %, lên 3,78%/năm.

Nghiệp vụ thị trường mở: Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong phiên 26/01, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 13.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày và 11.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày, với lãi suất áp dụng đồng loạt ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, toàn bộ khối lượng chào thầu đều trúng thầu. Trong khi có 7.529 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu. Như vậy, trong phiên giao dịch này, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng khoảng 16.471 tỷ đồng ra thị trường - mức cao nhất kể từ phiên 5/1/2026. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố tăng lên mức 290.994 tỷ đồng.



