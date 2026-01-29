Giá vàng thế giới chứng kiến mức tăng chưa từng thấy trong vài tiếng đồng hồ, lên mốc 5.600 USD/ounce

Sáng 29/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới chính thức lập kỷ lục mới 5.600 USD/ounce, cao chưa từng có. Trong chưa đầy 1 ngày, kim loại quý này đã tăng giá tới 350 USD/ounce. Đây là phiên tăng giá mạnh nhất của vàng từ trước đến nay, thậm chí chứng chiến mức tăng tới hơn 200 USD/ounce chỉ trong vài tiếng đồng hồ giao dịch.

Theo Reuters, giá vàng giao ngay tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong phiên thứ Năm, nối dài đà tăng bùng nổ khi các nhà đầu tư ồ ạt đổ tiền vào kim loại trú ẩn an toàn này trước những bất ổn địa chính trị và kinh tế, trong khi giá bạc cũng xác lập đỉnh lịch sử mới.

Giá vàng lần đầu tiên vượt mốc 5.000 USD/ounce trong phiên thứ Hai và đã tăng hơn 500 USD chỉ sau bốn phiên giao dịch. Theo ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG, đà tăng này được thúc đẩy bởi lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương, động lực tăng giá mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư theo xu hướng, cùng với nhu cầu trú ẩn an toàn (flight-to-quality) gia tăng rõ rệt.

Ông Sycamore cho rằng, tính chất tăng giá theo đường parabol của thị trường cho thấy khả năng xuất hiện một nhịp điều chỉnh trong thời gian không xa, song các yếu tố nền tảng cơ bản được kỳ vọng vẫn duy trì vai trò hỗ trợ trong suốt năm 2026, qua đó biến các nhịp điều chỉnh thành cơ hội mua vào hấp dẫn.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục kéo dài sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Tư kêu gọi Iran quay lại bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận về vũ khí hạt nhân. Đáp lại, Iran tuyên bố sẽ tiến hành các đòn trả đũa nhằm vào Mỹ, Israel và những quốc gia ủng hộ hai nước này.

Về chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày thứ Tư, đúng như kỳ vọng của thị trường. Sau tuyên bố này, các nhà giao dịch đã gia tăng đặt cược vào khả năng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong tháng 6, song không sớm hơn thời điểm đó. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lạm phát trong tháng 12 nhiều khả năng vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Vàng – tài sản phòng hộ truyền thống trước rủi ro bất định và lạm phát – cũng hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp, do đây là tài sản không mang lại lợi suất. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 25%, sau khi tăng tới 64% trong năm 2025.

Trong khi đó, việc giá vàng liên tiếp thiết lập các đỉnh lịch sử mới trong tuần này đã khiến người mua đổ xô tới các cửa hàng kinh doanh kim loại quý tại Thượng Hải và Hong Kong, với không ít người đặt cược rằng giá vàng còn tiếp tục tăng cao hơn nữa.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,5%, lên 118,36 USD/ounce, sau khi chạm mức kỷ lục 119,34 USD/ounce trước đó. Giá bạch kim giao ngay tăng 0,1%, lên 2.697,54 USD/ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục 2.918,80 USD/ounce trong phiên thứ Hai. Trong khi đó, giá palladium tăng 0,5%, lên 2.091,15 USD/ounce.