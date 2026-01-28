Nhờ đâu VPBank dẫn đầu lợi nhuận nhóm ngân hàng tư nhân trong quý 4/2025?

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa kết thúc quý IV/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 10.229 tỷ đồng, cao gần gấp 1,7 lần cùng kỳ năm trước. Với kết quả trên, VPBank là ngân hàng tư nhân có lợi nhuận cao nhất trong quý IV/2025 và là quý lãi lớn thứ hai trong lịch sử hoạt động của nhà băng này.

Động lực lớn nhất giúp lợi nhuận VPBank bứt phá trong quý vừa qua tiếp tục đến từ thu nhập lãi thuần, đạt 16.767 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Trong đó, tăng trưởng tín dụng mạnh là yếu tố cốt lõi thúc đẩy thu nhập lãi. Năm 2025, cho vay khách hàng của VPBank tăng khoảng 36%, trở thành động lực chính kéo thu nhập từ lãi của VPBank tăng gần 25% đạt 101.259 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng hơn 29%, tiếp tục là trụ cột tài trợ cho tăng trưởng tín dụng. Việc duy trì được tốc độ tăng tiền gửi khách hàng giúp VPBank hạn chế phụ thuộc vào nguồn vốn đắt đỏ như phát hành giấy tờ có giá và vay trên thị trường liên ngân hàng, qua đó kiểm soát chi phí lãi, hỗ trợ trực tiếp cho tăng trưởng thu nhập lãi thuần.

Bên cạnh đó, thu ngoài lãi cũng đóng góp ngày càng rõ nét vào lợi nhuận quý IV. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 2.478 tỷ đồng, tăng khoảng 65% so với quý IV/2024, cho thấy sự cải thiện mạnh ở các mảng thanh toán, thẻ và dịch vụ. Hoạt động khác mang về 3.175 tỷ đồng lãi thuần, chuyển biến tích cực so với cùng kỳ, trở thành nguồn bổ trợ quan trọng cho lợi nhuận trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục đa dạng hóa nguồn thu.

Chỉ tiêu Quý 4/2025 Quý 4/2024 Thay đổi (%) Thu nhập lãi thuần 16768 13236 27% Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 2478 1499 65% Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 81 233 -65% Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh -231 236

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 144 4 3500% Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động khác 3175 2427 31% Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 2 10 -80% Chi phí hoạt động 5924 3791 56% Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 6262 7702 -19% Tổng lợi nhuận trước thuế 10229 6151 66%

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động trong quý IV/2025 tăng lên khoảng 5.924 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức 3.791 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Mức tăng này phản ánh quy mô hoạt động mở rộng, chi phí nhân sự và chi phí quản lý tăng theo cường độ kinh doanh cao hơn.

Tuy nhiên, nhờ tổng thu nhập hoạt động đạt 22.416 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của VPBank vẫn đạt 16.491 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 13.853 tỷ đồng của quý IV/2024.

Ngoài ra chi phí dự phòng giảm 19% xuống còn 6.262 tỷ đồng cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp lợi nhuận VPBank tăng tốc trong quý IV/2025.