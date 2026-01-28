Nhờ đâu VPBank dẫn đầu lợi nhuận nhóm ngân hàng tư nhân trong quý 4/2025?
VPBank khép lại quý IV/2025 với lợi nhuận trước thuế hơn 10.200 tỷ đồng, tăng gần 70% so với cùng kỳ và vươn lên dẫn đầu khối ngân hàng tư nhân trong quý cuối năm.
- 28-01-2026Cập nhật lợi nhuận ngân hàng chiều 28/1: 'Ông lớn' báo lãi sụt giảm, đã có 8 nhà băng đạt mốc tài sản triệu tỷ
- 26-01-2026Điểm danh ngân hàng có lợi nhuận tăng mạnh nhất quý 4/2025: Techcombank, VPBank, MB đều góp mặt, 3 nhà băng lãi gấp đôi gấp ba cùng kỳ 2024
- 25-01-2026Dự phòng rủi ro hơn 11.800 tỷ, lợi nhuận FE Credit vẫn tăng trên 19%
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa kết thúc quý IV/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 10.229 tỷ đồng, cao gần gấp 1,7 lần cùng kỳ năm trước. Với kết quả trên, VPBank là ngân hàng tư nhân có lợi nhuận cao nhất trong quý IV/2025 và là quý lãi lớn thứ hai trong lịch sử hoạt động của nhà băng này.
Động lực lớn nhất giúp lợi nhuận VPBank bứt phá trong quý vừa qua tiếp tục đến từ thu nhập lãi thuần, đạt 16.767 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.
Trong đó, tăng trưởng tín dụng mạnh là yếu tố cốt lõi thúc đẩy thu nhập lãi. Năm 2025, cho vay khách hàng của VPBank tăng khoảng 36%, trở thành động lực chính kéo thu nhập từ lãi của VPBank tăng gần 25% đạt 101.259 tỷ đồng.
Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng hơn 29%, tiếp tục là trụ cột tài trợ cho tăng trưởng tín dụng. Việc duy trì được tốc độ tăng tiền gửi khách hàng giúp VPBank hạn chế phụ thuộc vào nguồn vốn đắt đỏ như phát hành giấy tờ có giá và vay trên thị trường liên ngân hàng, qua đó kiểm soát chi phí lãi, hỗ trợ trực tiếp cho tăng trưởng thu nhập lãi thuần.
Bên cạnh đó, thu ngoài lãi cũng đóng góp ngày càng rõ nét vào lợi nhuận quý IV. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 2.478 tỷ đồng, tăng khoảng 65% so với quý IV/2024, cho thấy sự cải thiện mạnh ở các mảng thanh toán, thẻ và dịch vụ. Hoạt động khác mang về 3.175 tỷ đồng lãi thuần, chuyển biến tích cực so với cùng kỳ, trở thành nguồn bổ trợ quan trọng cho lợi nhuận trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục đa dạng hóa nguồn thu.
|Chỉ tiêu
|Quý 4/2025
|Quý 4/2024
|Thay đổi (%)
|Thu nhập lãi thuần
|16768
|13236
|27%
|Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ
|2478
|1499
|65%
|Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
|81
|233
|-65%
|Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh
|-231
|236
|Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư
|144
|4
|3500%
|Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động khác
|3175
|2427
|31%
|Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần
|2
|10
|-80%
|Chi phí hoạt động
|5924
|3791
|56%
|Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
|6262
|7702
|-19%
|Tổng lợi nhuận trước thuế
|10229
|6151
|66%
Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động trong quý IV/2025 tăng lên khoảng 5.924 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức 3.791 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Mức tăng này phản ánh quy mô hoạt động mở rộng, chi phí nhân sự và chi phí quản lý tăng theo cường độ kinh doanh cao hơn.
Tuy nhiên, nhờ tổng thu nhập hoạt động đạt 22.416 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của VPBank vẫn đạt 16.491 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 13.853 tỷ đồng của quý IV/2024.
Ngoài ra chi phí dự phòng giảm 19% xuống còn 6.262 tỷ đồng cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp lợi nhuận VPBank tăng tốc trong quý IV/2025.
An ninh tiền tệ