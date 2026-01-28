Cập nhật thị trường tiền tệ: Lãi suất qua đêm tăng mạnh lên 6%/năm, tỷ giá USD giảm sâu, NHNN bơm lượng lớn VND hỗ trợ hệ thống

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng: Ngày 27/01, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tiếp tục tăng mạnh ở các kỳ hạn ngắn so với phiên đầu tuần, trong khi đi ngang ở kỳ hạn 1 tháng. Đáng chú ý, lãi suất qua đêm – kỳ hạn chính chiếm khoảng 80–90% giá trị giao dịch – tăng 0,40 điểm %, lên 6,00%/năm.

Cùng chiều, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng 0,40 điểm %, giao dịch tại 6,30%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng mạnh 0,95 điểm %, lên 6,70%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng giữ nguyên ở mức 7,40%/năm.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ và phân hóa giữa các kỳ hạn. Lãi suất qua đêm và kỳ hạn 2 tuần cùng giữ nguyên, lần lượt ở mức 3,63%/năm và 3,73%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng nhẹ 0,01 điểm %, lên 3,68%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 0,02 điểm %, còn 3,76%/năm.

Thị trường ngoại tệ: Trong phiên giao dịch ngày 27/01, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh tỷ giá trung tâm. Theo đó, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.098 VND/USD, giảm 15 đồng so với phiên đầu tuần.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.894 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn, trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.302 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 26.130 VND/USD, tiếp tục giảm mạnh 55 đồng so với phiên 26/01. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giảm sâu, với mức giảm 250 đồng ở chiều mua vào và 260 đồng ở chiều bán ra, giao dịch quanh mức 26.350 VND/USD và 26.390 VND/USD.

Nghiệp vụ thị trường mở: Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong phiên 27/01, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 8.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày và 12.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày, với lãi suất áp dụng đồng loạt ở mức 4,5%/năm. Toàn bộ khối lượng chào thầu đều trúng thầu.

Trong ngày, có 8.222 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu. Như vậy, trong phiên giao dịch này, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 11.778 tỷ đồng ra thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố tăng lên mức 302.771 tỷ đồng.