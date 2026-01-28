Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VietinBank ra mắt tính năng "Đầu tư tự động" trên nền tảng V-Wealth

28-01-2026 - 11:00 AM | Tài chính - ngân hàng

VietinBank ra mắt tính năng “Đầu tư tự động” trên nền tảng V-Wealth

VietinBank chính thức ra mắt tính năng Đầu tư tự động trên nền tảng V-Wealth, tích hợp trực tiếp trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile.

Đây là giải pháp giúp khách hàng tối ưu hoá dòng tiền nhàn rỗi bằng cách tự động chuyển số dư vượt ngưỡng trên Tài khoản thanh toán sang kênh sinh lời an toàn, đồng thời luôn đảm bảo khả năng chi tiêu linh hoạt mà không cần thao tác thủ công. 

Vận hành tự động và đơn giản

Khách hàng chỉ cần 01 thao tác cài đặt ngưỡng duy trì trên tài khoản thanh toán, phần còn lại sẽ được tự động vận hành:

• Khi số dư Tài khoản thanh toán vượt ngưỡng đăng kí, phần tiền vượt ngưỡng được tự động chuyển sang sản phẩm Tiết kiệm để sinh lời với lãi suất có kỳ hạn lên đến 3% thay vì lãi suất không kỳ hạn (hiện đang là 0.1%).

• Khi số dư Tài khoản thanh toán thấp hơn ngưỡng đăng kí, tiền sẽ được tự động điều chuyển về Tài khoản thanh toán nhằm đảm bảo cho việc chi tiêu của khách hàng được thực hiện liền mạch, không gián đoạn.

Bật "Đầu tư tự động" – Sinh lời theo cách chủ động

Sau khi kích hoạt, khách hàng có thể chủ động tận hưởng các lợi ích thiết thực mà Đầu tư tự động mang lại:

• Sinh lời hiệu quả: Tiền nhàn rỗi được tối ưu sinh lời mỗi ngày với lãi suất có kỳ hạn thay vì không kỳ hạn.

• Tự động 100%, linh hoạt 24/7: Không cần thao tác gửi hoặc rút tiền thủ công khi có nhu cầu. Khách hàng luôn có thể sử dụng toàn bộ số dư bất kỳ lúc nào.

• An toàn tuyệt đối: Tiền nhàn rỗi được phân bổ vào sản phẩm Tiết kiệm để sinh lời tối ưu.

Đầu tư tự động là bước khởi đầu giúp khách hàng hình thành thói quen quản lý dòng tiền thông minh, tận dụng hiệu quả nguồn tiền nhàn rỗi để chủ động tối đa tiềm năng sinh lời.

Trải nghiệm ngay trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile hôm nay để sinh lời mỗi ngày! Gắn deeplink về nền tảng Wealth

Hướng dẫn chi tiết: tại đây

Chi tiết Điều kiện điều khoản: tại đây

Hotline: 1900 558 868 | ✉ Email: contact@vietinbank.vn

Ánh Dương

Phụ nữ số

Từ Khóa:
ngân hàng

